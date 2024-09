В Волгограде прозападный Мельниченко попал на штраф и под арест

Уволенный из ВолГУ за фейки об СВО преподаватель Роман Мельниченко в очередной раз оказался в центре внимания правоохранительных органов. Как сообщает ИА «Высота 102», юриста арестовали за неповиновение сотрудникам МВД. Кроме того, передает информагентство, Мельниченко 6 сентября признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Судебное заседание, по сведениям «Высоты 102», длилось сегодня пять минут – экс-преподаватель не стал отрицать совершенного им правонарушения.

Согласно картотеке Советского районного суда накануне было вынесено постановление о назначении Мельниченко трех суток административного ареста по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). По сведениям «Высоты 102», бывший сотрудник вуза отказался предоставить наряду полиции документ, удостоверяющий личность. Инцидент произошел днем 4 сентября в Советском районе, после чего нарушителя доставили в отдел и поместили изолятор временного содержания – до вынесения судом решения по материалам дела.

Центральный районный суд, признав Романа Мельниченко виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

По информации, ставшей известной ИА «Высота 102», поводом привлечения экс-преподавателя к ответственности послужили его высказывания в эфире «Телеканала Дождь»*, где он отметил, что на вооружении армии ВС РФ стоят дроны, которые Россия, по его словам (дословно цитату редакция приводить не будет) активно использует в специальной военной операции в преступных целях.





Также Мельниченко, называющий себя правозащитником, заявил в эфире так называемого оппозиционного телеканала о якобы незаконных требованиях к нему Минюста РФ, который присылает письма с предупреждением об ответственности за репосты материалов из источников, признанных иноагентами. В ходе общения с журналистом юрист рассказал о преследовании в Волгограде сторонников Навального* и сравнил это с уничтожением евреев нацисткой Германией, призвав российское государство одуматься и остановить эти процессы.

Напомним, что Роман Мельниченко известен своим избирательным общением с прессой. Так, 7 июня 2022 года процесс по фейкам в мировом суде Советского района помимо волгоградских журналистов освещали сотрудники «Франс-Пресс». Иностранным корреспондентам бывший сотрудник ВолГУ явно благоволил и о чем-то с ними шептался, в то время, как представителей местных СМИ всячески игнорировал. После провального суда, когда Мельниченко пытался оспорить свое увольнение из вуза, он категорично заявил, что волгоградские журналисты лгут о нем в каждой статье, после чего поспешил покинуть зал заседаний.

Если внимательно изучить биографию Мельниченко, можно отметить, что он действительно прошел настоящую «западную школу». В далеком 1998-м при прохождении юридической практики по изучению немецкой системы правосудия, им были освоены курсы немецкого языка Mittelstufe II в Volkshochule в немецком Кельне. Через девять лет, будучи уже кандидатом юридических наук, Мельниченко прошел мастер-классы под руководством барристеров-медиаторов из Великобритании «Руководство сторон в медиационном процессе». Их проводили организации Scientific and Methodological Center for Mediation and Law и Ассоциация юристов России.

Мельниченко неоднократно был замечен в симпатиях к представителям СМИ из недружественных России стран. Так, бывший преподаватель в интервью журналисту из Германии рассказал о своем возможном увольнении и составлении протокола, выставляя себя жертвой «тоталитарного строя». Видеоинтервью было опубликовано им на собственных страницах в соцсетях.

На своем канале и «ВКонтакте» Мельниченко регулярно выкладывал ролики и заметки о СВО, увольнениях преподавателей, в том числе под давлением. Он также делал посты и репосты в поддержку волгоградского активиста Михаила Соломонова, оштрафованного за дискредитацию вооруженных сил России.

После увольнения из вуза Роман Мельниченко высказывал мысль об эмиграции в Германию, Турцию или на Украину, однако до сих пор этого так и не случилось. Единственным доходом Мельниченко на сегодня остаются онлайн-лекции, на которых он, вероятнее всего, продолжает продвигать идеи, которые отталкивали его студентов в бытность работы в ВолГУ. Бывшие слушатели Мельниченко, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что экс-преподаватель продвигал антироссийские идеи во время занятий в вузе, в связи с чем многие из них отказывались от дальнейшего обучения под его началом.

Фото: архив ИА «Высота 102», скриншот: Youtube

*«Телеканал Дождь» — объединение включено распоряжением Минюста РФ в реестр иноагентов.

*Алексей Навальный — внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности.