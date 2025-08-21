



В Волгоградской области завершается разработка регионального законопроекта об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом 21 августа сообщил губернатор Андрей Бочаров во время встречи с почётными гражданами.

- Главная задача нового законопроекта, который мы планируем внести в областную Думу в ближайшее время, — сохранение памяти о мирных жителях героической земли непокоренного Сталинграда, ставших жертвами бесчеловечного немецко-фашистского режима, — подчеркнул руководитель.

Новый документ даст развитие нормам, закреплённым в аналогичном федеральном законе, подписанном 21 апреля 2025 года.

Отметим, в рамках встречи глава региона также представил почётным гражданам книгу «Сталинград. Без срока давности». Её экземпляры уже были переданы в учреждения образования и культуры, а также библиотеки. Решением губернатора Андрея Бочарова в ближайшее время книги будут также вручены и всем почётным гражданам региона.

Фото: администрация Волгоградской области