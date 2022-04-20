Общество

Лояльный к Западу доцент Мельниченко уволен из ВолГУ из-за поста в соцсети

Общество 20.04.2022 18:18
20.04.2022 18:18


Кандидата юридических наук, доцента Романа Мельниченко уволили из Волгоградского государственного университета, где он работал по совместительству. Факт того, что он больше числится среди преподавателей, подтвердили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза.

– Роман Григорьевич на сегодняшний день не является сотрудником университета, – сказали в пресс-службе.

От подробных комментариев в вузе воздержались, как и не пояснили причину расставания с доцентом. По словам самого Мельниченко, после 24 февраля он сделал несколько репостов, связанных с проведением спецоперации на Украине. Вскоре заведующая кафедрой попросила убрать репосты, и экс-доцент сделал это. Однако позднее в вуз пришло представление прокуратуры для принятия мер в связи с тем, что один из преподавателей распространял недостоверную информацию. Романа Мельниченко вызвали на комиссию по этике, и сразу после ее проведения его встретили сотрудники полиции и доставили в отдел №4 для составления протокола.

– 31 марта 2022 года на него составляли протокол ИАЗ (инспектор административного законодательства) ОП №4 по статье 13.15.ч.9. КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), – подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Административное дело Мельниченко передали в Советский районный суде Волгограда, несмотря на то что прописан, по сведениям информагентства, бывший доцент в центре города. На этом он якобы настоял сам. Суд еще не состоялся.

О своем увольнении доцент, с его слов, узнал в минувший понедельник. 

 В понедельник я пришел на работу в ВолГУ, где я трудился на двух должностях, и узнал о том, что меня увольняют,  рассказал Мельниченко ИА «Высота 102». – Как на доцента на меня наложили дисциплинарное взыскание в виде увольнения. Со второй должности я уволен за неэтичное поведение. Трудовые договора расторгли с 15 апреля.

Роман Мельниченко не является обычным преподавателем в классическом понимании этого слова – помимо работы в вузе он ведет деятельность в различных социальных сетях, в том числе записывает и выкладывает ролики на YouTube. У студентов, которые посещали пары уволенного доцента, сложилось противоречивое мнение о нем. По словам молодых людей, для Мельниченко было в порядке вещей принимать экзамен по философии под дубом во дворе ВолГУ, а подразделения университета сравнивать с факультетами школы магии Хогвартс из книжной вселенной Джоан Роулинг. Особой дисциплиной он тоже не отличался.

– Странный мужчина был, мог опоздать на пару на целый час, – рассказал один из студентов ВолГУ. – Любил внимание к своей персоне, постоянно рекламировал свой YouTube-канал на занятиях, регулярно хвастался своим образованием в Германии.

К слову, Мельниченко действительно прошел настоящую «школу Запада». Еще в 1998 году в ходе юридической практики по изучению немецкой системы правосудия, он окончил курсы немецкого языка Mittelstufe II в Volkshochule города Кёльна в Германии.

Спустя девять лет, будучи уже кандидатом юридических наук, Мельниченко посетил мастер-классы под руководством барристеров-медиаторов из Великобритании «Руководство сторон в медиационном процессе». Их проводили организации «Scientific and Methodological Center for Mediation and Law» и Ассоциация юристов России. Более того, Мельниченко был замечен в связях со СМИ недружественных стран – неделю назад немецкое издание опубликовало сюжет, в котором экс-доцент дал интервью журналисту из Германии о своем возможном увольнении и составлении протокола. К слову, видео с этим интервью Мельниченко выложил на страницах своих соцсетей. 

В последнее время экс-преподаватель ВолГУ публиковал на своем канале и «ВКонтакте» ролики и заметки о специальной военной операции, увольнениях преподавателей, в том числе под давлением. Он также делал посты и репосты в поддержку активиста Михаила Соломонова, оштрафованного за дискредитацию ВС РФ.

На сегодня Мельниченко пока не решил, как жить и действовать далее.  

 Сейчас я рассматриваю три варианта развития событий для себя: эмиграция в Германию, Турцию или на Украину, где у меня живут родители, затаиться, но в таком случае я рискую остаться без средств к существованию, и обжаловать увольнение, бороться. Пока склоняюсь к третьему варианту.

Фото: Роман Мельниченко / VK.com

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