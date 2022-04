Спустя девять лет, будучи уже кандидатом юридических наук, Мельниченко посетил мастер-классы под руководством барристеров-медиаторов из Великобритании «Руководство сторон в медиационном процессе». Их проводили организации «Scientific and Methodological Center for Mediation and Law» и Ассоциация юристов России. Более того, Мельниченко был замечен в связях со СМИ недружественных стран – неделю назад немецкое издание опубликовало сюжет, в котором экс-доцент дал интервью журналисту из Германии о своем возможном увольнении и составлении протокола. К слову, видео с этим интервью Мельниченко выложил на страницах своих соцсетей.