Орловскую треш-стримершу осудили за осквернение Родины-матери

Расследования 18.08.2025 17:36
Сегодня, 18 августа, Орловский областной суд вынес приговор местной жительнице Вере Егоренковой за осквернение символа воинской славы России - монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, передает V102.RU.

Как сообщила пресс-служба Орловского облсуда, Егоренкова признана виновной по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть осквернение символа воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Ей назначено 2 года принудительных работ с удержанием из зарплаты 15% в доход государства. Егоренкова также лишена права администрировать сайты и каналы в интернете сроком на три года. 

Егоренкова под псевдонимом «Голубка» вела трешевые стримы, исполняя за деньги шокирующие и неприличные задания. Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года в ходе очередного стрима она публично высказалась грубой нецензурной бранью в адрес размещенного ею на фоне проводимой трансляции изображения головы скульптуры «Родина-мать зовёт!», а также несколько раз плюнула в сторону изображения и нанесла по нему удары зажатой в руке футболкой, совершив тем самым безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны.

Поручение возбудить дело в отношении жительница Орловской области дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.  

Егоренкова согласилась на рассмотрение дела в особом порядке, т.е без судебного разбирательства. При вынесении приговора суд учел, что она активное способствовала раскрытию и расследованию преступления и признала вину. Также принято во внимание и ее состояние здоровья. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

