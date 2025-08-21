«Красный октябрь» автоматизирует системы весового контроля в цехах





На «Красном октябре» успешно реализовали проекты по внедрению технологии дистанционного взвешивания в обжимном крупносортном и листопрокатном цехах. Благодаря инициативам обеспечивается возможность создания единой системы прослеживаемости пути металла в подразделениях, повышающей эффективность технологического процесса и управления ресурсами.

Объединение весовых модулей на общем посте управления стартовало в 2024 году как пилотный проект в отделении горячего проката стана 1000/850/630 обжимного крупносортного цеха (ОКЦ). Новая система позволяет весовщику без лишних передвижений по цеху – из одного помещения – управлять тремя весами, на которых в ОКЦ взвешивают заготовки для дальнейших переделов.

– Мы автоматизировали процесс передачи данных на общий пост управления с трех весовых модулей, после взвешивания значение массы отображается в специальных заводских программах, – рассказал заместитель начальника отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами Кирилл Ноздровский.

Далее технологию внедрили в листопрокатном цехе. В подразделении объединили также трое весов, на которых взвешивают слябы, поступающие из ОКЦ, листовой прокат и технологическую обрезь со стана 2000.

– Технология оптимизирует работу весовщиков. Благодаря камерам наблюдения все процессы на весах выведены на единый монитор. Рабочие вопросы с коллегами оператор решает удаленно по радиосвязи. Его задача – проверить все данные и подтвердить заполнение формы в программе, – рассказывают специалисты цеха.

Далее в планах – масштабирование технологии дистанционного взвешивания в другие подразделения для оптимизации работы весовщиков и обеспечения полной прослеживаемости пути металла на предприятии.

Фото: «Красный октябрь».

Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь», ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneTSTe8fVSY