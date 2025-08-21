«Кто теперь за это ответит?»: огонь забытой чиновниками свалки уничтожил авто волгоградцев





В Дзержинском районе Волгограда огонь уничтожил автомобиль и забор частного дома. Как сообщают местные жители, первым делом на ул. Демидовской загорелась свалка, убрать которую волгоградцы неоднократно просили местных чиновников. Затем пламя перекинулось и на имущество волгоградцев.

Волгоградцы говорят, что обещания чиновников администрации района вывезти отходы они слышали неоднократно.

– Приходила женщина с администрации недели две назад. Она фотографировал свалку, говорила, что поставили нас на очередь, – рассказала молодая женщина.





Другие жители уточняют, что перед этим им обещали убрать мусор еще к середине весны.

– Нам говорили, что уберут не позднее марта. А сейчас уже заканчивается третий квартал, – констатируют волгоградцы.

По словам волгоградки, дом которой находится в непосредственной близости с горевшей сегодня свалкой, днем она услышала хлопок. Когда выглянула в окно, увидела уже языки пламени. Волгоградцы не исключают, что причиной пожара мог стать перехлест проводов и упавшая на мусор искра.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пламя уничтожило автомобиль местных жителей.

– 21 августа в 15:51 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе Волгограда. Горел мусор и рядом стоящий автомобиль. В 16:11 пожар локализован на площади 800 кв.м., – уточнили в пресс-службе Главка МЧС России.

В настоящее время пожарные находятся на месте происшествия. О ликвидации пожара на момент публикации не сообщалось.

Напомним, что аналогичный случай произошел в Волгограде на ул. Былинной вечером 8 августа. Там пламя от загоревшейся свалки перекинулось на опору ЛЭП, в результате чего жилой массив остался без света. Примечательно, что до происшествия в Краснооктябрьском районе местных районных чиновников просили решить проблему со свалкой не только жители, но и энергетики.

Видео: Второй километр Волгоград / t.me