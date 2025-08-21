Столб черного дыма над Волгоградом: на видео сняли мощный пожар вблизи Мамаева кургана





В Волгограде очевидцы сообщают о крупном пожаре в поселке Второй километр вблизи Мамаева кургана. Как передает V102.RU, столб черного густого дыма, который поднимается над домами, виден из разных частей города.

По одной из версий, озвученных волгоградцами, в частном секторе горит дом. Однако в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что строения не пострадали.

- В 15:51 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе Волгограда. Горел мусор и рядом стоящий автомобиль, - прокомментировали пожар в оперативном ведомстве.

Локализация была объявлена в 16:11 пожар на площади 800 кв.м.

Видео: читателей V102.RU