Рост заболеваемости коронавирусом на 60% отмечают в России





В регионах России стали фиксировать значительное еженедельное прибавление пациентов с коронавирусом. Так, например, сообщает ИА «СарИнформ», за неделю в Саратовской области заболеваемость этой инфекцией выросла сразу на 60%.

– За неделю с 11 по 17 августа инфекцию нашли у 88 человек (неделей ранее - у 54), что в абсолютных цифрах незначительно, тем не менее недельный рост составил более 60%. На данный момент в областной инфекционной больнице от ковида лечатся 9 детей, – передает издание со ссылкой на замминистра здравоохранения Дениса Грайфера.

Отметим, что в Волгоградской области ни управление Роспотребнадзора, ни облздрав данных о текущей ситуации по заболеваемости коронавирусом пока не сообщали.