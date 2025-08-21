В Волгограде от деревьев и кустарников полностью зачистили территорию у Мамаева кургана в границах от улицы Рокоссовского до парковочной зоны ТРК «Мармелад», передает V102.RU.

– Если идти к торговому центру по пешеходной дорожке, которая ведет от остановки «Мамаев курган», то ни одного кустика и деревца вы больше не увидите. Все вычищено и выкорчевано, словно землю готовят для каких-то работ. Сразу возникает вопрос: а что происходит? Хотелось бы знать, что здесь собираются делать, – сообщили информагентству местные жители.









На публичной кадастровой карте Волгограда указано, что территория, о которой идет речь, относится к категории земель населенных пунктов. На схеме она выделена светло-зеленым цветом и ограничена улицами Покрышкина и Рокоссовского. Форма собственности не указана.





В администрации Волгограда изменение ландшафта в районе остановки «Мамаев курган» объяснили работами по благоустройству.

– По информации МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда», на указанной территории проведены работы по благоустройству: выполнена обрезка древесной и кустарниковой поросли в рамках содержания и приведения территории в порядок, – сообщили в мэрии в ответ на запрос информагентства.

На уточняющий вопрос, будут ли еще проводиться какие-то работы по благоустройству на данной территории, в администрации ответили, что таких работ не планируют.









Добавим, что согласно открытой информации, 10 сентября в Волгограде пройдут публичные слушания по проекту решения на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (№ 34:34:030074:8) по ул. Землчяки, 110б под объекты дорожного сервиса. Этот земельный участок находится в собственности ООО «Аргус» и соседствует с территорией, защищенной от растительности.

В проектном обосновании указано, что на частной земле планируется строительство 4-этажной автомойки, в которой два этажа будут находиться под землей. Здание будет включать саму мойку самообслуживания, детейлинг, мойку-робот и административные помещения. Автомобильная мойка будет подключена к существующим коммунальным сетям объекта капитального строительства (ТРК «Мармелад»).





Общая площадь земельного участка, который находится в частной собственности, составляет 73 955 кв.м. Площадь застройки указана в размере 27 344 кв.м. - это 36,97% от общей территории участка.

Фото Геннадий Гуляев / публичная кадастровая карта Волгограда