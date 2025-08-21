Общество

Улицу Советскую в Волгограде с 22 августа частично закроют для транспорта

21.08.2025 15:28
0
21.08.2025 15:28


Участок улицы Советская протяженностью порядка 400 метров с 22 августа перекроют для движения автотранспорта из-за коммунальных работ, сообщили V102.RU в мэрии.

- В связи с плановыми работами по замене участка сетей теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» будет приостановлено автомобильное движение по ул. Советской с 24.00 22 августа до 31 августа включительно в границах от улицы Пражской до улицы 7-ой Гвардейской, - пояснили в городской администрации.

Во время проведения работ отключения водоснабжения не будет. Ресурс будут подавать потребителям без ограничений.

Перекрытый участок можно будет объехать по улицам Пражской, 7-ой Гвардейской и по проспекту Ленина. 

19:07
Именинник избил, а потом зарезал своего гостя под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:51
Под Волгоградом взорвали две фугасные бомбыСмотреть фотографии
18:43
«Он болел душой за канал»: в Волгограде скончался экс-глава ФБУ «Волго-Дон» Игорь КоблевСмотреть фотографии
17:42
«Кто теперь за это ответит?»: огонь забытой чиновниками свалки уничтожил авто волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
«Красный октябрь» автоматизирует системы весового контроля в цехахСмотреть фотографии
16:32
Столб черного дыма над Волгоградом: на видео сняли мощный пожар вблизи Мамаева курганаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Папа может? В Волгограде засняли, как мужчина отлупил подростка на скейт-площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Улицу Советскую в Волгограде с 22 августа частично закроют для транспортаСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области увековечат память о сталинградцах — жертвах фашистского геноцидаСмотреть фотографии
15:12
«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИСмотреть фотографии
14:43
В МЧС предупредили волгоградцев о разгуле шторма до конца дняСмотреть фотографии
14:34
Медиков, оставивших без помощи пассажирку поезда Волгоград–Москва, проверит СК РоссииСмотреть фотографии
14:29
В Михайловке власти выплатят 8-летнему школьнику 40 тыс. рублей за укус собакиСмотреть фотографии
14:10
А что происходит? Территорию у остановки на Мамаевом кургане зачистили от деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
13:22
«Вы настоящие мужчины!»: жители ЛНР с теплом проводили домой волгоградских пожарныхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
На юге Волгограда заменили участок водоводаСмотреть фотографии
12:05
Жителей Волжского встревожили звуки взрывов 21 августаСмотреть фотографии
12:04
Мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны россиянСмотреть фотографии
11:27
Тактические учения проходят в двух городах и трех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
Медики сообщили о состоянии водителя «Газели», протаранившей в Волгограде КАМАЗСмотреть фотографии
10:41
«Пожар продолжается, рвутся авиабомбы, мины»: ФСБ рассекретила документы о кровавых бомбардировках СталинградаСмотреть фотографии
10:34
От кабины ничего не осталось: в Волгограде водитель «Газели» чудом выжил после тарана поливальной машиныСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом пассажирка китайского седана погибла в ДТП с деревомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
«Она обожала кинематограф»: скончалась ветеран и старейший киновед Волгоградской области Зоя ФинкельштейнСмотреть фотографии
10:02
Эксперты предупредили волгоградцев о росте цен на техосмотр автомобилейСмотреть фотографии
09:21
В Михайловке полицейские нашли прыгающих по машинам детейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Волгоградские шахматисты выиграли международный турнир в КазаниСмотреть фотографии
08:26
Помидоры резко подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:54
«Матч за трофей»: ЦСКА и Зенит разыграют Суперкубок РФ по гандболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:38
Волгоградская область стала чемпионкой по сбору бахчевыхСмотреть фотографии
 