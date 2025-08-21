Участок улицы Советская протяженностью порядка 400 метров с 22 августа перекроют для движения автотранспорта из-за коммунальных работ, сообщили V102.RU в мэрии.

- В связи с плановыми работами по замене участка сетей теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» будет приостановлено автомобильное движение по ул. Советской с 24.00 22 августа до 31 августа включительно в границах от улицы Пражской до улицы 7-ой Гвардейской, - пояснили в городской администрации.

Во время проведения работ отключения водоснабжения не будет. Ресурс будут подавать потребителям без ограничений.

Перекрытый участок можно будет объехать по улицам Пражской, 7-ой Гвардейской и по проспекту Ленина.