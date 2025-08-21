Под Волгоградом пассажирка китайского седана погибла в ДТП с деревом





Смертельная авария произошла в муниципальном образовании Михайловка Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне днем водитель китайского седана Geely Emgrand не справилась с управлением и съехала в правый кювет, где врезалась в дерево.

ДТП произошло на 118 км автодороги «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская – Вешенская».

- В результате ДТП пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в Главке.

По предварительной информации, водитель иномарки не справилась с управлением.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области