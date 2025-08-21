«Она обожала кинематограф»: скончалась ветеран и старейший киновед Волгоградской области Зоя Финкельштейн

В Волгограде на 97 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, ветеран тыла и труда, старейший киновед Волгоградской области Зоя Финкельштейн. Об этом V102.RU в четверг, 21 августа, сообщила киновед Галина Жданкина.

Зоя Абрамовна с 1983 года была членом Союза кинематографистов, без ее участия не проходил ни один кинофестиваль в 60-х - 90-х годах в волгоградском регионе. Она руководила киноклубом «Шанс», принимала активное участие в деятельности Федерации киноклубов России. Всю свою жизнь она Зоя Абрамовна посвятила любимому делу - кинематографу.

Зоя Финкельштейн родилась 29 ноября 1928 года в городе Артёмовск Донецкой области. Во время войны пережила вместе с семьёй трудные времена голодной эвакуации в Казахстане. Вернувшись в 1944 году на Украину, в 15 лет была назначена заведующей библиотекой в селе Ярмолинцы. Окончив филологический факультет педагогического института, организовала первый сельский университет киноискусства в республике. В Волгоград Зоя Абрамовна переехала в 1966 году.

- Именно благодаря ей в нашем городе был создан факультет кино при Волгоградском народном университете культуры в ДК профсоюзов. Активная участница киноклубного движения Зоя организовала первый киноклуб в городе, - говорится в некрологе.

С 1984 по 1997 годы она руководила Всесоюзным творческо-производственным отделением «Киноцентр» в Волгограде. Благодаря её неутомимой деятельности любители кино нашего города имели уникальную возможность познакомиться с лучшими советскими и российскими кинематографистами. Она общалась со многими режиссерами и актерами советского и зарубежного кинематографа. В их числе Марк Донской, Ролан Быков, Георгий Жжёнов, Сергей Бондарчук, Василий Шукшин, Петр Тодоровский, Нанни Лой, Джузеппе Де Сантис, Джулиан Монтальдо, Конрад Вольф и другими. С режиссёром-фронтовиком, автором фильмов «Баллада о солдате» (1959) и «Чистое небо» (1961) Григорией Чухраем Зое Абрамовне посчастливилось выходить на сцену кинотеатра «Победа» не один раз.

Зоя Абрамовна стала одним из главных организаторов легендарного Первого международного фестиваля антифашистского фильма, приуроченного к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году. Тогда состав международных делегаций фестиваля состоял из звёзд мировой кинорежиссуры, самых ярких представителей зарубежного и отечественного киноискусства, со многими из которых Зоя Абрамовна поддерживала теплые дружеские отношения в течение многих последующих лет.

Прощание с Зоей Абрамовной состоится в пятницу, 22 августа, в 14:30 по адресу: ул. Землячки, 74, строение 15. Похоронят заслуженного ветерана на новом Ворошиловском кладбище.

