



В Волгограде к двум с половиной годам в воспитательной колонии приговорил подростка Дзержинский районный суд. Ради наживы Роман Ш. в феврале 2025 года совершил вооруженный разбой, предварительно вступив в преступный сговор.

Сговорившись о совершении разбоя со старшим товарищем, в отношении которого суд ранее уже вынес обвинительный приговор, волгоградский подросток отправился в квартиру сестры своего подельника. Девушка в этот момент находилась в жилище со своим приятелем.

– Прибыв в указанное место, подсудимый достал пневматический пистолет и, используя для устрашения, направил его в сторону молодого человека. После этого Роман Ш. обхватил своей левой рукой шею последнего и надавил локтем на правое плечо потерпевшего, прижав его к стене. Затем, с целью подавления воли потерпевшего к сопротивлению, произвел один выстрел из пистолета в пол, после чего отпустил потерпевшего, высказывая угрозы, – рассказали по итогам прошедшего процесса в Дзержинском районном суде.

Уточняется, что подросток грозил своей жертве в следующий раз стрелять не в пол, а непосредственно уже в него самого. Сломившись молодой человек отдал молодчику мобильный телефон. Впоследствии несовершеннолетний и его приятель с помощью телефона перевели деньги парня на свои карты.

Кроме прочего, налетчики забрали у жертвы электрогитару, комбоусилитель, жесткий диск и перфоратор.

Покидая место преступления, подросток ударил свою жертву и пригрозил, что расправится с молодым человеком, если тот решит обратиться в полицию.

– В судебном заседании Роман Ш. вину признал в полном объеме. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а также с применен. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии, – сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда Волгограда.

Приговор уже вступил в законную силу.