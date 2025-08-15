Расследования

«Прессовал», как в кино: в Волгограде подросток получил срок за вооруженный разбой

Расследования 15.08.2025 19:36
0
15.08.2025 19:36


В Волгограде к двум с половиной годам в воспитательной колонии приговорил подростка Дзержинский районный суд. Ради наживы Роман Ш. в феврале 2025 года совершил вооруженный разбой, предварительно вступив в преступный сговор. 

Сговорившись о совершении разбоя со старшим товарищем, в отношении которого суд ранее уже вынес обвинительный приговор, волгоградский подросток отправился в квартиру сестры своего подельника. Девушка в этот момент находилась в жилище  со своим приятелем. 

– Прибыв в указанное место, подсудимый достал пневматический пистолет и, используя для устрашения, направил его в сторону молодого человека. После этого Роман Ш. обхватил своей левой рукой шею последнего и надавил локтем на правое плечо потерпевшего, прижав его к стене. Затем, с целью подавления воли потерпевшего к сопротивлению, произвел один выстрел из пистолета в пол, после чего отпустил потерпевшего, высказывая угрозы, – рассказали по итогам прошедшего процесса в Дзержинском районном суде. 

Уточняется, что подросток грозил своей жертве в следующий раз стрелять не в пол, а непосредственно уже в него самого. Сломившись молодой человек отдал молодчику мобильный телефон. Впоследствии несовершеннолетний и его приятель с помощью телефона перевели деньги парня на свои карты. 

Кроме прочего, налетчики забрали у жертвы электрогитару, комбоусилитель, жесткий диск и перфоратор.

Покидая место преступления, подросток ударил свою жертву и пригрозил, что расправится с молодым человеком, если тот решит обратиться в полицию. 

– В судебном заседании Роман Ш. вину признал в полном объеме. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а также с применен. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии, – сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда Волгограда. 

Приговор уже вступил в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.08.2025 18:37
Расследования 15.08.2025 18:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2025 13:49
Расследования 15.08.2025 13:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2025 12:49
Расследования 15.08.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2025 12:02
Расследования 15.08.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2025 22:09
Расследования 14.08.2025 22:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2025 17:59
Расследования 14.08.2025 17:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2025 16:25
Расследования 14.08.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2025 14:20
Расследования 14.08.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2025 13:28
Расследования 14.08.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2025 11:17
Расследования 14.08.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2025 09:45
Расследования 14.08.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2025 21:09
Расследования 13.08.2025 21:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2025 11:57
Расследования 13.08.2025 11:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2025 21:40
Расследования 12.08.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2025 20:35
Расследования 12.08.2025 20:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:10
Владимир Путин прибыл на АляскуСмотреть фотографии
20:55
Опубликовано видео с места массового ДТП с четырьмя погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:40
В поселке под Волгоградом открыли памятник погибшим на СВОСмотреть фотографии
20:04
Четверо погибли в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:55
Остатки древнего базара обнаружили ученые в регионе РоссииСмотреть фотографии
19:36
«Прессовал», как в кино: в Волгограде подросток получил срок за вооруженный разбойСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде с поличным «взяли» 8 водителей, не пропустивших скоруюСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
Крупный пожар произошел 15 августа на свалке в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:37
Приготовьтесь на выход: власти объявили о старте с 18 августа эксперимента с маршруткамиСмотреть фотографии
18:08
В Волгоградской области предприятия задолжали банкам 330,6 млрд рублейСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде «Газель» конфискуют у «серых» мусорщиков, захламивших ул. ПугачёвскуюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Суд Волгограда отправил в СИЗО убийцу федерального судьи ВетлугинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
В ЦПКиО Волгограда начали возводить 120-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде подъезд к «танцующему» мосту из-за ДТП встал в 3-километровой пробкеСмотреть фотографии
15:39
В Волжском остановили паром из-за обмеления АхтубыСмотреть фотографии
14:46
В Волгограде 16 августа покажут коллекцию редких авто для секретных грузовСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом спасли не совладавшую с Хопром 38-летнюю женщинуСмотреть фотографии
13:49
В деле о зверском убийстве судьи Ветлугина вскрылись новые подробностиСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде из-за сбоя сработали сирены воздушной тревогиСмотреть фотографии
12:49
Видео убийства судьи Ветлугина в Камышине слили в СетьСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волжском повторно проверят систему оповещения школ о воздушной тревогеСмотреть фотографии
12:02
Бастрыкин затребовал доклад по факту убийства федерального судьи в КамышинеСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом снова нашли фугасную бомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
11:55
Голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько днейСмотреть фотографии
11:38
Учёные РАН рассказали об опасности летящего к Земле 50-метрового астероидаСмотреть фотографии
10:32
К отопительному сезону на котельной в Волгограде установят новый котелСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде «Лада» парализовала движение трамваев на Красноармейском мостуСмотреть фотографии
10:16
Руководителя волгоградского УФНС Иванова отметили почетной грамотой Правительства РФСмотреть фотографии
09:44
Володин предложил аттестовать в Волгоградской области иностранных таксистовСмотреть фотографии
09:34
Волгоградцы сами построили себе 477 тысяч кв.м. жильяСмотреть фотографии
 