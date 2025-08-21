Центральный аппарат СК России затребовал доклад по факту неоказания помощи пассажирке поезда Волгоград – Москва. Как ранее сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости», женщина впала в кому в пути, однако медики Липецкой области, прибывшие к вагону на станции, не предприняли мер для ее госпитализации и спасения.

– В социальных медиа опубликована информация, согласно которой медики, прибывшие по вызову в поезд, следовавший через Липецкую область, не оказали необходимую помощь пассажирке, которой стало плохо в пути. Отмечается, что в последующем самочувствие женщины резко ухудшилось, по прибытии в пункт назначения она госпитализирована. По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области организована процессуальная проверка, – сообщили в Информационном центре СК России.

Лично Александру Бастрыкину представит доклад о ходе проверки глава следственного управления Липецкой области.

Напомним, что соцработник из Московской области впала в кому в поезде, возвращаясь после отдыха в Волгограде. По словам ее дочери, Елена потеряла сознание в какой-то момент и уже не очнулась. Когда на станции в Липецкой области в вагон вошли медработники, они, как утверждает девушка, ограничились лишь визуальным осмотром. Сотрудники скорой заявили, что женщина просто спит.

Лишь в Москве врачи поставили Елене диагноз – венозный инфаркт, обширное кровоизлияние в мозг. Женщина перенесла трепанацию черепа. По мнению московских специалистов, из-за неоказания помощи, было упущено драгоценное время.

Елена З., добавим, возвращалась в Москву из Волгограда с двумя детьми. Несовершеннолетние находились все время в пути рядом с матерью, которая оставалась в бессознательном состоянии.