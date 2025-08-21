От кабины ничего не осталось: в Волгограде водитель «Газели» чудом выжил после тарана поливальной машины





20 августа в Дзержинском районе Волгограда «Газель» протаранила КАМАЗ. Авария произошла поздним вечером на участке 3-й Продольной у гипермаркета «Лента».

- В 22:20 водитель, управляя автомашиной «ГАЗ», напротив дома № 68 «а» по ул. Землячки совершил наезд на стоящий автомобиль КАМАЗ, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, грузовая «Газель» на полном ходу врезалась в поливальную машину. В результате лобового тарана от её кабины практически ничего не осталось.

Отметим, по данным правоохранителей, водитель грузовика после ДТП выжил и был госпитализирован в больницу. Информация о его текущем состоянии уточняется.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области