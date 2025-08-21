«Вы настоящие мужчины!»: жители ЛНР с теплом проводили домой волгоградских пожарных

Жители Станично-Луганского округа ЛНР проводили домой пожарных из Волгоградской области, которые помогали в тушении крупного пожара, угрожавшего жилым домам. С теплыми словами к волгоградским пожарным обратился глава округа Альберт Зинченко.

– Спасибо огнеборцам за бесценный труд, смелость и самоотверженность! Вы каждый день рискуете своей жизнью ради спасения чужих жизней и имущества – именно благодаря вашему героизму мы чувствуем себя защищёнными и спокойными. Пусть дорога домой будет лёгкой и безопасной, пусть ваше здоровье крепнет, семьи радуют счастьем и теплом, а впереди ждут новые победы над огнём и трудности преодолеваются легко. Вы настоящие мужчины! – такие слова адресовал глава округа волгоградцам.





Напомним, 18 августа в Станично-Луганском округе ЛНР, подшефном районе Волгоградской области, в связи с крупными пожарами был введен режим ЧС. Уже 19 августа туда прибыли пожарные расчеты из Волгоградской области. Такое поручение дал губернатор Волгоградского региона Андрей Бочаров.

Видео: Альберт Зинченко / t.me