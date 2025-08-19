Расследования

Охранникам клуба Gatsby, избившим волгоградца, ужесточили приговор

Расследования 19.08.2025 19:16
19.08.2025 19:16


Волгоградский областной суд ужесточил по требованию прокуратуры наказание по уголовному делу об избиении охранниками посетителя в ночном клубе Gatsby. Вместо условных, сообщает ИА «Высота 102», подсудимые получили реальные сроки. 

На скамье подсудимых в облсуде предстали 24-летний Зубаир Эльдаров и 34-летний Валех Аширов, которые работали в охране клуба, расположенного на ул. Глубокоовражной.  

В один из дней, как было доказано в судебном процессе в июне 2025 года в Центральном районном суде, указанные лица в ходе словесного конфликта повалили на пол 21-летнего посетителя, после чего нанесли ему несколько ударов ногами по голове и туловищу посетителя. В результате здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести. 

– Приговором суда первой инстанции Эльдаров и Аширов признаны виновными по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору. За содеянное, вопреки позиции гособвинения, суд приговорил мужчин к двум годам условно и испытательному сроку, – уточнили 19 августа в прокуратуре. – Прокуратура оспорила данный приговор в апелляционном порядке. 

Отметим, что в ходе судебного следствия охранники клуба признали вину частично, оспаривая причастность Аширова к совершению преступления. Аширов также обжаловал приговор, просив его оправдать.  

Волгоградский областной суд по итогу рассмотрения дела исключил из приговора ст.73 УК РФ, подразумевающую условные сроки. И Эльдаров, и Аширов из зала суда на два года  отправлены в колонию-поселение. 

Фото: Яндекс Карты (панорама)

