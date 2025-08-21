Тактические учения проходят в двух городах и трех районах Волгоградской области





В Волгоградской области сегодня, 21 августа, проходят плановые тактико-специальные учения. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение дня жители нескольких населенных пунктов могут столкнуться на дорогах с представителями силовых структур. Жителей региона просят не паниковать и с пониманием отнестись к необходимости отработки задач в рамках учений.

– Целью проводимых мероприятий является практическая отработка действий сотрудников правоохранительных органов при различных ситуациях. Просьба к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам, – говорится в официальном сообщении ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным источников ИА «Высота 102», мероприятия проводятся 21 августа в Волгограде и Волжском, а также в Камышинском, Калачевском и Михайловском районах Волгоградской области.