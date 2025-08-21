Причину запаха гнили назвали жителям севера Волгограда

Облкомприроды отчитался о состоянии атмосферного воздуха в Волгоградской области в июле. Основой стали данные, полученные на 10 стационарных постах органа исполнительной власти, Волгоградского ЦГМС, а также оборудования, установленного в Волгограде, Волжском, Краснослободске и в Светлом Яре.

Пробы воздуха изучались на наличие нескольких примесей: взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, фенола, фторида водорода, хлорида водорода, аммиака, сажи, формальдегида, диоксида и оксида азота, метилмеркаптана.

В июле случаи высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы, утверждают в комитете.



При этом в зоне действия стационарных постов наблюдения были зарегистрированы превышения ПДК химвеществ в трех точках. В частности, в Волгограде – по аммиаку, запах которого похож на гниющую органику (Тракторозаводский район, ул. Мясникова, 12Б). В Волжском были зафиксированы превышения ПДК по сероводороду (ул. Свердлова, 2Б). При этом горожане уже не первый раз жалуются на запах протухшей капусты, который периодически появляется в городе. В Краснослободске в пробах оказалось повышенными ПДК по сероводороду и оксиду азота (пл. Строителей, 1А).



По другим веществам нарушений установленных гигиенических нормативов в атмосферном воздухе не выявлено, заверили в ведомстве.

