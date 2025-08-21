Экология

Причину запаха гнили назвали жителям севера Волгограда

Экология 21.08.2025 19:51
0
21.08.2025 19:51


Облкомприроды отчитался о состоянии атмосферного воздуха в Волгоградской области в июле. Основой стали данные, полученные на 10 стационарных постах органа исполнительной власти, Волгоградского ЦГМС, а также оборудования, установленного в Волгограде, Волжском, Краснослободске и в Светлом Яре.

Пробы воздуха изучались на наличие нескольких примесей: взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, фенола, фторида водорода, хлорида водорода, аммиака, сажи, формальдегида, диоксида и оксида азота, метилмеркаптана.

В июле случаи высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы, утверждают в комитете.

При этом в зоне действия стационарных постов наблюдения были зарегистрированы превышения ПДК химвеществ в трех точках. В частности, в Волгограде – по аммиаку, запах которого похож на гниющую органику (Тракторозаводский район, ул. Мясникова, 12Б). В Волжском были зафиксированы превышения ПДК по сероводороду (ул. Свердлова, 2Б). При этом горожане уже не первый раз жалуются на запах протухшей капусты, который периодически появляется в городе. В Краснослободске в пробах оказалось повышенными ПДК по сероводороду и оксиду азота (пл. Строителей, 1А).

По другим веществам нарушений установленных гигиенических нормативов в атмосферном воздухе не выявлено, заверили в ведомстве.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
21.08.2025 20:43
Экология 21.08.2025 20:43
Комментарии

0
Далее
Экология
20.08.2025 06:29
Экология 20.08.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Экология
17.08.2025 16:39
Экология 17.08.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Экология
15.08.2025 16:59
Экология 15.08.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Экология
14.08.2025 20:38
Экология 14.08.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Экология
14.08.2025 06:09
Экология 14.08.2025 06:09
Комментарии

0
Далее
Экология
13.08.2025 10:31
Экология 13.08.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Экология
13.08.2025 09:55
Экология 13.08.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Экология
11.08.2025 07:20
Экология 11.08.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Экология
08.08.2025 21:20
Экология 08.08.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Экология
08.08.2025 19:54
Экология 08.08.2025 19:54
Комментарии

0
Далее
Экология
02.08.2025 06:20
Экология 02.08.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Экология
01.08.2025 13:42
Экология 01.08.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Экология
31.07.2025 20:22
Экология 31.07.2025 20:22
Комментарии

0
Далее
Экология
29.07.2025 18:02
Экология 29.07.2025 18:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
Покупка новых автобусов и ремонт старых трамваев: о чем будет стратегия развития транспорта в ВолжскомСмотреть фотографии
20:56
Рост заболеваемости коронавирусом на 60% отмечают в РоссииСмотреть фотографии
20:43
В Волгограде за 5,4 млн рублей ликвидируют гигантскую свалку на Лысой гореСмотреть фотографии
20:23
Обещанный МЧС ливень настиг водителей на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
«Погода – супер, Волга – лучшая»: под Волгоградом стартовали чемпионат и первенство РФ по серфингу Смотреть фотографии
19:51
Причину запаха гнили назвали жителям севера ВолгоградаСмотреть фотографии
19:07
Именинник избил, а потом зарезал своего гостя под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:51
Под Волгоградом взорвали две фугасные бомбыСмотреть фотографии
18:43
«Он болел душой за канал»: в Волгограде скончался экс-глава ФБУ «Волго-Дон» Игорь КоблевСмотреть фотографии
17:42
«Кто теперь за это ответит?»: огонь забытой чиновниками свалки уничтожил авто волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
«Красный октябрь» автоматизирует системы весового контроля в цехахСмотреть фотографии
16:32
Столб черного дыма над Волгоградом: на видео сняли мощный пожар вблизи Мамаева курганаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Папа может? В Волгограде засняли, как мужчина отлупил подростка на скейт-площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Улицу Советскую в Волгограде с 22 августа частично закроют для транспортаСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области увековечат память о жертвах фашистского геноцидаСмотреть фотографии
15:12
«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИСмотреть фотографии
14:43
В МЧС предупредили волгоградцев о разгуле шторма до конца дняСмотреть фотографии
14:34
Медиков, оставивших без помощи пассажирку поезда Волгоград–Москва, проверит СК РоссииСмотреть фотографии
14:29
В Михайловке власти выплатят 8-летнему школьнику 40 тыс. рублей за укус собакиСмотреть фотографии
14:10
А что происходит? Территорию у остановки на Мамаевом кургане зачистили от деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
13:22
«Вы настоящие мужчины!»: жители ЛНР с теплом проводили домой волгоградских пожарныхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
На юге Волгограда заменили участок водоводаСмотреть фотографии
12:05
Жителей Волжского встревожили звуки взрывов 21 августаСмотреть фотографии
12:04
Мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны россиянСмотреть фотографии
11:27
Тактические учения проходят в двух городах и трех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
Медики сообщили о состоянии водителя «Газели», протаранившей в Волгограде КАМАЗСмотреть фотографии
10:41
«Пожар продолжается, рвутся авиабомбы, мины»: ФСБ рассекретила документы о кровавых бомбардировках СталинградаСмотреть фотографии
10:34
От кабины ничего не осталось: в Волгограде водитель «Газели» чудом выжил после тарана поливальной машиныСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом пассажирка китайского седана погибла в ДТП с деревомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
«Она обожала кинематограф»: скончалась ветеран и старейший киновед Волгоградской области Зоя ФинкельштейнСмотреть фотографии
 