Следователи выясняют причины пожара на яхте «Мечта», которая загорелась 16 августа в акватории Волги в Саратовской области. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В результате происшествия, судя по фото, яхта сгорела.





- По предварительным данным, утром 16 августа 2025 года в акватории р.Волга на территории Хвалынского района Саратовской области на регистровом судне с шестью пассажирами на борту произошло возгорание. В результате инцидента судно получило значительные повреждения, пассажиры смогли высадиться и не пострадали. Сумма ущерба устанавливается, - сообщили в следственном органе.

По факту инцидента проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Фото: Западного МСУТ СК России