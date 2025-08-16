Расследования

Люди спаслись, а «Мечта» сгорела: следователи выясняют причины возгорания яхты на Волге

Расследования 16.08.2025 11:59
16.08.2025 11:59


Следователи выясняют причины пожара на яхте «Мечта», которая загорелась 16 августа в акватории Волги в Саратовской области. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В результате происшествия, судя по фото, яхта сгорела.


- По предварительным данным, утром 16 августа 2025 года в акватории р.Волга на территории Хвалынского района Саратовской области на регистровом судне с шестью пассажирами на борту произошло возгорание. В результате инцидента судно получило значительные повреждения, пассажиры смогли высадиться и не пострадали. Сумма ущерба устанавливается, - сообщили в следственном органе.

По факту инцидента проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Фото: Западного МСУТ СК России

