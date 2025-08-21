На юге Волгограда заменили участок водовода





В Кировском районе Волгограда завершили перекладку нового участка водовода по улице Кирова. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях», прежний трубопровод после 35 лет эксплуатации был сильно изношен.

– Работали, в основном, под землей, а там из-за изношенных сетей было невозможно подойти к котловану и начать работу внутри – постоянно где-то текло. Если котлован особенно глубокий, то ждали почти целый день, пока откачают набежавшую воду, чтобы просто пролезть к трубе и приварить обход, – отметил исполнитель работ подрядной организации Виктор Кузнецов.

Вместо старой трубы специалисты подрядной организации проложили 650 метров современной, пластиковой. Накануне новый участок «врезали» в водовод, который обеспечивает водоснабжение почти 2,5 тыс. жителей Кировского района Волгограда.

Отметим, работы по замене участков водовода проводятся и в других районах города. Так, перекладка трубопровода завершается и в Советском районе. Там заменили почти 1,5 километра изношенных труб.