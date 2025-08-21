



В Советском районе Волгограда, в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, власти вновь решили попытаться ликвидировать свалку, взявшую в окружение мемориальный комплекс воинам-красноармейцам на Лысой горе. Муниципалитет объявил о поиске подрядчика, готового вывезти с территории, где во время Сталинградской битвы велись ожесточённые бои, завалы строительных отходов.

Согласно проектно-сметной документации, с земельного участка, находящегося западнее 300 метров стелы Мемориала воинам-освободителям 64-й Армии и вдоль дороги, ведущей в посёлок Горная Поляна, специалистам предстоит осуществить транспортировку на специализированный полигон 2,6 тыс. кубометров отходов IV-V класса опасности.

Небольшим дополнением к основному заданию идёт ликвидация ещё одной свалки у заброшенного здания «Детской клинической поликлиники № 31», между домом № 1/7 на ул. Казахской и № 4 на ул. Юрьевской. Отсюда должно быть вывезено 300 кубометров строительного мусора.

Отметим, исполнитель подряда будет отобран по итогу конкурсных процедур к началу сентября. На эти цели из бюджета выделено 5,4 млн рублей. Завершены все работы должны быть до 11 ноября 2025 года.