Сегодня, 18 августа, Волгоградский областной суд оставил без изменения заочный приговор экс-депутату Госдумы Олегу Михееву за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, Советский районный суд Волгограда в июне текущего года признал Михеева виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ за попытку хищения у «Промсвязьбанка» мошенническим способом 2,1 миллиарда рублей. Экс-депутата, который с 2017 года находится в розыске, приговорили к 5,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Однако с этим приговором не согласились защитники Михеева - от них поступило четыре апелляционных жалобы. Они настаивали на отмене приговора и вынесении оправдательного вердикта. Также было зарегистрировано одно апелляционное представление прокуратуры.