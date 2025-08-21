



В Волгоградской области прокуратура помогла родителям школьника добиться с местных властей компенсации за травмирование ребёнка бездомным животным. Надзорное ведомство направило иск к администрации Михаловки с требованием компенсировать нанесённый несовершеннолетнему вред.

- Родители сообщили о том, что их 8-летнего сына во время прогулки в дневное время в центре города Михайловки укусила бездомная собака. В результате у ребёнка диагностирована укушенная рана бедра правой ноги. Ему потребовалась медицинская помощь и курс антирабической вакцины, - подчеркнуло в надзорном ведомстве.

Помимо физических травм школьник стал испытывать тревогу, находясь на улице, и теперь боится животных.

Во время проверки прокуратурой было доподлинно установлено, что местные чиновники махнули рукой на разгул бездомных собак и надлежащих мер к улучшению ситуации не принимали, что и привело к трагическому случаю.

Отметим, заявленный в интересах пострадавшего мальчика иск районный суд полностью поддержал. Муниципалитет обязан выплатить ребёнку компенсацию в размере 40 тыс. рублей.