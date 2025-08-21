Жителей Волжского встревожили звуки взрывов 21 августа





Утром 21 августа жителей Волжского Волгоградской области напугали звуки взрывов. Особенно явственно их ощутили волжане, проживающие в старой части города.

- Думала сначала, что это гром. Но взрывы раздавались с периодичностью в 15-20 минут, а некоторые – как канонада. Собака скулит, кошка забилась в угол. Что происходит? – задается вопросом одна из волжанок.



Впрочем, в администрации Волжского успокоили, что никаких ЧП в городе нет.



- Идут плановые стрельбы на полигоне в военной части, - пояснили в мэрии.

