Приготовьтесь на выход: власти объявили о старте с 18 августа эксперимента с маршрутками





Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в пятницу, 15 августа, уведомил жителей Краснослободска, Волжского и Городиша о стартующих с 18-го числа изменениях в работе межмуниципальных маршрутов. Как и сообщало ранее ИА «Высота 102», с понедельника половина маршруток №110, 123Т, 149.2.Т, 149.3.Т, 159Т, 160, 174, 246, 260 начнут курсировать по усеченным маршрутам, другая половина продолжат работу по привычным.

Анонсируя предстоящие нововведения, власти делают акцент на том, что перечисленные маршрутки станут ходить чаще, чем прежде.

– С внесением изменений количество подвижного состава на каждом из маршрутов не сократится, интервал между отправлениями автобусов останется прежним. Более того, по предварительной информации, ряд перевозчиков планируют увеличить количество рейсов. Это позволит перевозить более интенсивный пассажиропоток. Одновременно с этим половина подвижного состава, следуя по новой схеме, будет быстрее возвращаться к исходной точке за новыми пассажирами, – говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте облкомтранса. – Перевозками по этим маршрутам с нерегулируемыми тарифами по-прежнему будут заниматься индивидуальные предприниматели. На данном этапе определено, что цены за проезд останутся на прежнем уровне.

Отдельно подчеркивается, что перевозчики, работающие на маршрутах из Городища, Волжского и Краснослободска в Волгоград, обязаны предоставить пассажирам возможность оплаты и по безналичному расчету.

Для обозначения территорий, где люди, по задумке чиновников, должны пересаживаться на городской транспорт, в облкомтрансе ввели понятие «пассажирообразующие зоны», которые в Волгограде «сформировались исторически».

– Так, в Центральном районе Волгограда таковой является центральный автовокзал. Теперь сюда будут следовать маршруты №№174, 246, 110. А пассажиры смогут перейти на железнодорожный вокзал и привокзальную площадь, откуда уехать на городских автобусах в любой район Волгограда, – поясняют свою мысль специалисты. – До площади Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда отправится часть подвижного состава 123-го, 160-го и 260-го маршрутов. Отсюда удобно пересесть на дублирующие городские маршруты: скоростной трамвай, троллейбус №8 и 9, электропоезд, автобусы 21, 25, 59.

В Дзержинском районе Волгограда пассажирам предлагают делать пересадки рядом с областным клиническим госпиталем ветеранов, областной детской больницей, МНТК «Микрохирургия глаза» и 25-й больницей. Сюда с 18 августа будут ходить половина автобусов №№ 149.2.Т, 149.3.Т, 159Тю

– Важно отметить, что главная задача межмуниципального маршрута – осуществить доставку пассажира от населенного пункта «А» до населенного пункта «Б». Схема транспортного обслуживания пассажиров в межмуниципальном сообщении, при которой высадка пассажиров осуществляется в пассажирообразующей точке, является общераспространенной практикой, – так объясняют свое решение сотрудники облкомтранса.

В сообщении на странице комитета в дополнение сообщается, что за последние несколько лет в Волгограде было закуплено 549 единиц общественного транспорта: 112 троллейбусов, 21 электробус, 62 трамвая и 354 автобуса. Очередная партия автобусов передана городу в конце июля.

ИА «Высота 102» ранее подробно разбиралось в предстоящих изменениях транспортной схемы. На вопросы редакции, в том числе, ответили и в облкомтрансе. Здесь не видят особых проблем ни для пассажиров, ни для перевозчиков. В частности, уверены чиновники, парк городского транспорта в состоянии справиться с возросшим пассажиропотоков. Кроме того, пассажирам перечислили маршруты, которые курсируют по Волгограду на дальние расстояния.

О том, как изменится жизнь людей (коммерсантов и пассажиров) с 18 августа, накануне высказался один из перевозчиков. По мнению предпринимателя, некоторые из тех, кто обслуживают усеченные маршруты, будут вынуждены сокращать расходы на зарплату водителей, либо и вовсе уходит с направлений.