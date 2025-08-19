Расследования

СВУ и гранаты нашли в доме жителя Волгоградской области

Расследования 19.08.2025 12:08
0
19.08.2025 12:08


Клетский районный суд арестовал местного жителя, в доме которого правоохранители обнаружили целый боевой арсенал. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, мужчина помещен под стражу до 8 октября. 

По версии следствия,  Михаил Г. начал собирать запасы оружия и боеприпасов еще в 2022 году. Он самостоятельно незаконно изготовил из пневматической винтовки модели ИЖ-38 однозарядную винтовку, приспособив ее  для стрельбы патроном калибра 4,5 мм.

Также Михаил Г. незаконно приобрел и хранил вещества, являющиеся промышленно изготовленным бездымным пластинчатым порохом,  пригодным для производства взрыва.  Кроме того, он незаконно хранил самодельное взрывное устройство (СВУ), аналог промышленного изделия – ручную гранату. А также самостоятельно незаконно изготовил патроны 16 калибра в количестве 14 штук, а также СВУ – ручную гранату. 

Однако тайник был обнаружен полицейскими. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений  предусмотренных ч. 1 ст. 223.1., ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223 УК РФ. 

Постановление суд об избрании меры пресечения в законную силу не вступило. 

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.08.2025 13:36
Расследования 19.08.2025 13:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2025 13:20
Расследования 19.08.2025 13:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2025 17:36
Расследования 18.08.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2025 14:03
Расследования 18.08.2025 14:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2025 11:59
Расследования 16.08.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2025 19:36
Расследования 15.08.2025 19:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2025 18:37
Расследования 15.08.2025 18:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2025 13:49
Расследования 15.08.2025 13:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2025 12:49
Расследования 15.08.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2025 12:02
Расследования 15.08.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2025 22:09
Расследования 14.08.2025 22:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2025 17:59
Расследования 14.08.2025 17:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2025 16:25
Расследования 14.08.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2025 14:20
Расследования 14.08.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2025 13:28
Расследования 14.08.2025 13:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:08
С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллионСмотреть фотографии
14:04
Теперь как в Волжском: в Михайловке проезд в маршрутках подорожает до 50 рублейСмотреть фотографии
13:36
В Волгоградской области девяти районам не дали зарасти коноплёйСмотреть фотографии
13:20
«Все это выглядит странно»: возвращение дела Ивана Геля в прокуратуру обжаловали две стороныСмотреть фотографии
12:53
Токсичные джунгли: волгоградцы жалуются на заросли гигантской амброзии во дворе МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Главный тренер «Спартак-Волгоград» женился на воспитаннице ФедотовойСмотреть фотографии
12:08
СВУ и гранаты нашли в доме жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
Андрей Бочаров назвал, что построят в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
10:41
«Почти как пенсия»: волгоградцев шокировали цены на концерт 65-летнего Гарика СукачеваСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде засняли на видео ДТП с «Ладой» и Belgee на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
«Почту России» оштрафовали на 230 млн за подтасовку данных о ремонте отделенийСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде мастеру УК грозит до 6 лет тюрьмы из-за травмы ребёнка на аварийных качеляхСмотреть фотографии
10:00
Сирены завоют в Михайловке 22 августаСмотреть фотографии
09:56
Волгоградское подкрепление прибыло в охваченный огнем округ ЛНРСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде после проверки Бастрыкина власти нашли пандус для тяжелобольной поэтессыСмотреть фотографии
09:14
УФНС: в Волгоградской области количество самозанятых превысило 200 тысячСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде потушили крышу больницы после атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:27
245 брошенных электросамокатов увезли на штрафстоянку в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:19
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 13 БПЛАСмотреть фотографии
06:49
Волгоградцы 19 августа почувствуют негативное влияние солнечной дырыСмотреть фотографии
06:20
Волгоградцев пугают страшными листовками о ракеСмотреть фотографии
05:45
Опубликован график школьных каникул на новый учебный годСмотреть фотографии
04:34
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА отменены три авиарейсаСмотреть фотографии
04:09
Корпус больницы №16 загорелся в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:42
Впервые чемпионат и первенство РФ по серфингу пройдут в Волгоградской области Смотреть фотографии
21:28
МЧС предупредило о грозах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:14
Пролеты МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
20:53
Город Волгоградской области на три дня оставят без горячей водыСмотреть фотографии
20:22
Волгоградская область поможет ЛНР в тушении масштабного пожараСмотреть фотографии
20:21
До трех выросло количество волгоградцев, пострадавших в массовом ДТП с фуройСмотреть фотографии
 