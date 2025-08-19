СВУ и гранаты нашли в доме жителя Волгоградской области

Клетский районный суд арестовал местного жителя, в доме которого правоохранители обнаружили целый боевой арсенал. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, мужчина помещен под стражу до 8 октября.
По версии следствия, Михаил Г. начал собирать запасы оружия и боеприпасов еще в 2022 году. Он самостоятельно незаконно изготовил из пневматической винтовки модели ИЖ-38 однозарядную винтовку, приспособив ее для стрельбы патроном калибра 4,5 мм.
Также Михаил Г. незаконно приобрел и хранил вещества, являющиеся промышленно изготовленным бездымным пластинчатым порохом, пригодным для производства взрыва. Кроме того, он незаконно хранил самодельное взрывное устройство (СВУ), аналог промышленного изделия – ручную гранату. А также самостоятельно незаконно изготовил патроны 16 калибра в количестве 14 штук, а также СВУ – ручную гранату.
Однако тайник был обнаружен полицейскими. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 223.1., ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223 УК РФ.
Постановление суд об избрании меры пресечения в законную силу не вступило.
Фото V102.RU (архив)