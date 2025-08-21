Обещанный МЧС ливень настиг водителей на трассе в Волгоградской области





В Волгоградской области до конца суток 21 августа в отдельных районах ожидаются ливни и грозы. С предупреждением об ухудшении погодных условий днем выступило региональное управление МЧС России. И, как сообщает ИА «Высота 102», местами в Волгоградской области уже прошли проливные дожди. Так, например, ливень настиг водителей прямо на трассе.

Кадрами бушующей стихии с редакцией информагентства поделились читатели.





Как уточняет автор видео Любовь, сильные осадки выпали уже ближе к вечеру во Фроловском районе Волгоградской области – из-за проливного дождя и резкого ухудшения видимости водителям пришлось сбавить скорость.

По прогнозам волгоградских синоптиков, в пятницу, 22 августа, осадков в регионе не ожидается. А вот выходные дни – 23 и 24 августа – могут жителям омрачить кратковременные дожди и грозы в отдельных районах. В воскресенье при грозах возможно усиление ветра до 20 метров в секунду.

Видео: читатели ИА «Высота 102»