В Волгоградской области девяти районам не дали зарасти коноплёй

В региональном главке МВД России подвели промежуточные итоги профилактической операции «Мак-2025». В рамках мониторинга правоохранителями были выявлены очаги зарослей конопли на территории девяти районов.

- В Палласовском, Нехаевском, Ольховском, Суровикинском, Старополтавском, Котельниковском, Среднеахтубинском и Новоаннинском районах Волгоградской области, а также в Тракторозаводском районе города Волгограда совместно с представителями администраций на площади 513 квадратных метров было обнаружено и уничтожено путем скашивания, дробления и сжигания на специальной площадке 14 очагов дикорастущих наркосодержащих растений, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, правоохранители подчёркивают, что эффективно противодействовать распространению наркотических веществ в регионе возможно лишь совместными усилиями силовых структур и граждан. Волгоградцы, владеющие информацией об обороте наркотиков, могут сообщить о таких случаях по телефону: +7 (8442) 30-44-44.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области