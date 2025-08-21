Спорт

«Погода – супер, Волга – лучшая»: под Волгоградом стартовали чемпионат и первенство РФ по серфингу 

Спорт 21.08.2025 19:56
Сегодня, 21 августа, в акватории Волги в спортивном клубе VolgaSurfCamp стартовали чемпионат и первенство России по серфингу в трех дисциплинах: вейксерфинге, вейкскиме и сапсерфинге (доска с веслом). Волгоградская область впервые принимает соревнования такого высокого уровня.


Зрелищные речные баталии привлекли внимание волгоградцев, которые, несмотря на рабочий день, приехали на базу клуба в Краснослободске. Некоторые расположились на пирсе, чтобы наблюдать за тем, что происходит на воде. А другие выбрали ресторан на пристани, чтобы за чашечкой кофе около экрана, где транслировались гонки, делиться эмоциями от увиденного. Участников турниров же на катере доставили до песчаного острова, откуда они и стартовали.


Нежаркая погода позволила болельщикам с комфортом провести на воде несколько часов. Тем более, было, на что посмотреть - как ловкие сильные девушки и парни управлялись с огромными досками, поднять которые не каждому под силу.


В город на Волге приехали  более 150 спортсменов из Москвы, Волгоградской, Саратовской, Нижегородской, Новосибирской областей, Краснодарского края и других субъектов РФ. Серферам предстояло пройти квалификацию, чтобы попасть в полуфинал, а затем дойти и до финала, где и будут разыграны медали состязаний. 


Болельщики с интересом узнавали о водных дисциплинах, в которых сегодня выступали спортсмены. В вейксерфинге и вейкскиме участник должен, следуя  за катером,  выполнить максимальное количество трюков с разрешенными только тремя падениями. Судьи здесь выставляют оценки за различного уровня маневры. В сапсерфинге несколько дистанций на время - марафонская, техническая гонка и длинная дистанция. Заработанные баллы в многоборье суммируются и определяются победитель и призеры. 


Председатель Федерации серфинга Волгоградской области Рашид Хансвяров рассказал, что послужило причиной выбора Краснослободска местом для проведения чемпионата и первенства России. 

- Волгоградская область ранее принимала Кубок Федеральных округов, отборы на чемпионат мира и Европы. В этом году провели региональные соревнования, которые стали отборочными для участия в чемпионате России. В следующем снова будем претендовать на проведение этих турниров, потому что здесь созданы отличные условия. Погода супер, река Волга безоговорочно лучшая в России. Нам сильно помогают власти региона. Мы к ним обратились за помощью с проведением чемпионата России еще весной. Они во всем пошли нам навстречу. Претендентов на проведение национального чемпионата было много, но у нас лучшая база в стране, как бы не скромно это не звучало. Мы пригласили в амфитеатр на церемонию награждения более 2000 гостей, большинство из которых - это дети. Так что, волгоградцы, не пропустите это событие 24 августа,- рассказал Рашид Тагирович.


Среди спортсменов, которые участвуют в соревнованиях, оказалось много молодежи. Для них - это реальный шанс попробовать свои силы и добиться результата в спорте, который не каждому по плечу. Павел Киренко, представляющий на соревнованиях Волжский, только начинает свой путь в большом серфинге, но уже строит амбициозные планы на будущее. 

- С детства занимался греблей. Мне этот вид спорта нравится. На сапсерфинг перешел пару лет назад. А доска с веслом - это больше любительский и массовый вид спорта, поэтому решил со временем перейти сюда. Мне больше нравятся спринты. В технической гонке пока не хватает этой самой техники, чтобы успешно выступать. Отборочный на техническую гонку я не прошел, буду стараться в спринте показать свой максимум. В сапсерфинге, если ты не вошел в пятерку в технической гонке, то претендовать на медали уже вряд ли получится. Буду выступать уже для себя и получения разряда. Мечтаю попасть в сборную, но для этого надо много работать. Пока набираюсь опыта. Для вторых соревнований это неплохой результат, однако есть, куда стремиться. Приятно, что турнир недалеко от дома, Здесь отличные условия, -  рассказал 26-летний участник чемпионата России.  


17-летний Семен Постников хоть и выступает пока на уровне юниоров, но уже имеет 3-й взрослый разряд.  

- Гоняю больше для души. Начинал заниматься греблей, но перешел на сапы после фестиваля ULTRA100 в 2023 году. Тренер предложил поучаствовать в фесте. Приехал туда, ни на что изначально не рассчитывал. Хотел выступить для души. А получилось, что неожиданно выиграл, и после этого меня стали заявлять на соревнования. Уже победил на «Кубке Волги» в Саратове. Участвую на местных состязаниях, езжу за Иловлю на регаты на 40 км. Сейчас участвую в первенстве России впервые. Сегодня пришел вторым на технической гонке. В этом виде спорта нужно уметь бороться со стихией, проявлять силу волю, характер и развивать выносливость. Попасть в первую пятерку по итогам первенства будет уже хорошо, а медали уже мечта. В будущем хочу заниматься спортом только для себя.  А так — привлекает сфера IT, уже разрабатываю сайты, — поделился Семен. 


Вице-президент российской Федерации серфинга Виктория Прошкина отметила высокий уровень чемпионата и первенства РФ в Волгограде.

- Мы впервые проводим соревнования сразу в трех дисциплинах. Регион сам проявил инициативу провести крупнейшие соревнования в России, где участвуют более 150 представителей из 12 субъектов РФ. А всего серфинг культивируется в 17 регионах нашей страны. Серфинг является олимпийским видом спорта. Российская Федерация серфинга аккредитована в 2017 году, а через год сформировалась сборная России. Мы члены международной Федерации серфинга, но, к сожалению, на крупных турнирах (чемпионат и первенство мира и Европы) не выступаем уже три года. При этом участвуем в других и более доступных соревнованиях на международном уровне. По итогам чемпионата страны медалисты во всех дисциплинах попадают в национальную сборную. На чемпионате России организованы две трансляции. Болельщики и родители могут болеть за детей и близких прямо с пирса. В плане зрелищности это, наверное, пока самые лучшие соревнования на отечественном уровне, - подчеркнула Виктория.

Церемония награждения победителей и призеров чемпионата и первенства РФ пройдет в Волгограде 24 августа в 10-00 ч. в амфитеатре.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев


Фото: Андрей Поручаев V102.RU

