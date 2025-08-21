Именинник избил, а потом зарезал своего гостя под Волгоградом





В городе Новоаннинский Волгоградской области местный житель убил приятеля, который пришел в гости с поздравлениями 21 августа. В этот день, уточняют в следственном управлении региона, подозреваемый в убийстве отмечал день рождения.



– 21 августа утром потерпевший пришел в гости к своему знакомому. В процессе совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый стал наносить гостю множественные удары кулаками и ногами по лицу и телу. Затем подозреваемый взял нож и ударил им друга в живот. Пострадавший скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Поняв, что натворил, именинник бросился к своему соседу, который и вызвал на место врачей и полицию. Медики уже не могли ничем помочь пострадавшему.

По факту происшествия Новоаннинским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство. Празднующий сегодня день рождения мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области