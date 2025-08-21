Покупка новых автобусов и ремонт старых трамваев: о чем будет стратегия развития транспорта в Волжском





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил до 1 октября подготовить программу развития транспорта в городе Волжском. Об этом вечером 21 августа, после встречи с главой региона, сообщил мэр Волжского Игорь Воронин. Глава города также рассказал о том, на каких вопросах будет сделан акцент.

– Транспортные вопросы актуальны для Волжского. Это и изношенный подвижной состав, это и большие проблемы с трамвайными путями, и проблемы с системой электрообеспечения. Конечно, важно, чтобы вопросы рассматривались комплексно. Андрей Иванович поставил задачу буквально до 1 октября подготовить стратегическую программу по развитию транспорт города Волжского, – прокомментировал Воронин.

Обновление подвижного состава на автобусных маршрутах, уточнил мэр Волжского Воронин, должно произойти в предстоящие три года. А вот трамваи, как следует из его слов, закупать вряд ли будут. Вероятнее всего, будет проведен капитальный ремонт уже имеющихся в распоряжении волжан вагонов.

В рамках разработки стратегии, также подчеркнул Игорь Воронин, власти Волжского уделят внимание схеме движения общественного транспорта. В частности, планируется исключить дублирующие маршруты.

Напомним, что на прошедшем совещании Андрей Бочаров заявил о необходимости создания рабочей группы по вопросам развития дорожной инфраструктуры.

– Учитывая важнейшую роль, которую выполняет дорожно-транспортная инфраструктура в социально-экономическом развитии территорий, актуальность задачи синхронизации пассажирских и транспортных потоков из муниципальных районов области на территории наших крупнейших городов – Волгограда и Волжского; учитывая серьезный синергетический эффект, который достигается при использовании всех видов общественного транспорта, в том числе речного и авиационного, и в целом задачу дальнейшего развития всей Волгоградской агломерации, предлагаю создать отдельную областную рабочую группу по вопросам развития региональной дорожной инфраструктуры и транспорта, и, конечно, привлечь к ее работе ведущих экспертов нашей страны, – цитата из заявления губернатора.