Мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны россиян





Правительство РФ утвердило распоряжение о перечне программ, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение Минцифры, теперь кроме Госуслуг, «Яндекс. Браузера», ВКонтакте и 2ГИС в список обяхзательных вошел и национальный мессенджер Max.

В министерстве также уточняют, что в расширенный список программ для предустановки вошел российский магазин приложений RuStore (для устройств с операционными системами iOS и HyperOS).

– Перечень программ ведётся с 2021 года и ежегодно обновляется. В 2026 году в перечень будет включён бесплатный сервис для онлайн-просмотра телепрограмм Лайм HD TV, – говорится в официальном сообщении Минцифры.

Отметим, что приложения, которые уже будут установлены в новых гаджетах, не обязательны для использования.