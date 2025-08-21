Федеральные новости

Мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны россиян

Федеральные новости 21.08.2025 12:04
0
21.08.2025 12:04


Правительство РФ утвердило распоряжение о перечне программ, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение Минцифры, теперь кроме Госуслуг, «Яндекс. Браузера», ВКонтакте и 2ГИС в список обяхзательных вошел и национальный мессенджер Max.

В министерстве также уточняют, что в расширенный список программ для предустановки вошел российский магазин приложений RuStore (для устройств с операционными системами iOS и HyperOS).

– Перечень программ ведётся с 2021 года и ежегодно обновляется. В 2026 году в перечень будет включён бесплатный сервис для онлайн-просмотра телепрограмм Лайм HD TV, – говорится в официальном сообщении Минцифры.

Отметим, что приложения, которые уже будут установлены в новых гаджетах, не обязательны для использования.

15:28
Улицу Советскую в Волгограде с 22 августа частично закроют для транспортаСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области увековечат память о сталинградцах — жертвах фашистского геноцидаСмотреть фотографии
15:12
«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИСмотреть фотографии
14:43
В МЧС предупредили волгоградцев о разгуле шторма до конца дняСмотреть фотографии
14:34
Медиков, оставивших без помощи пассажирку поезда Волгоград–Москва, проверит СК РоссииСмотреть фотографии
14:29
В Михайловке власти выплатят 8-летнему школьнику 40 тыс. рублей за укус собакиСмотреть фотографии
14:10
А что происходит? Территорию у остановки на Мамаевом кургане зачистили от деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
13:22
«Вы настоящие мужчины!»: жители ЛНР с теплом проводили домой волгоградских пожарныхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
На юге Волгограда заменили участок водоводаСмотреть фотографии
12:05
Жителей Волжского встревожили звуки взрывов 21 августаСмотреть фотографии
12:04
Мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны россиянСмотреть фотографии
11:27
Тактические учения проходят в двух городах и трех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
Медики сообщили о состоянии водителя «Газели», протаранившей в Волгограде КАМАЗСмотреть фотографии
10:41
«Пожар продолжается, рвутся авиабомбы, мины»: ФСБ рассекретила документы о кровавых бомбардировках СталинградаСмотреть фотографии
10:34
От кабины ничего не осталось: в Волгограде водитель «Газели» чудом выжил после тарана поливальной машиныСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом пассажирка китайского седана погибла в ДТП с деревомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
«Она обожала кинематограф»: скончалась ветеран и старейший киновед Волгоградской области Зоя ФинкельштейнСмотреть фотографии
10:02
Эксперты предупредили волгоградцев о росте цен на техосмотр автомобилейСмотреть фотографии
09:21
В Михайловке полицейские нашли прыгающих по машинам детейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Волгоградские шахматисты выиграли международный турнир в КазаниСмотреть фотографии
08:26
Помидоры резко подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:54
«Матч за трофей»: ЦСКА и Зенит разыграют Суперкубок РФ по гандболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:38
Волгоградская область стала чемпионкой по сбору бахчевыхСмотреть фотографии
07:31
Минобороны: над регионами России уничтожили 49 БПЛАСмотреть фотографии
07:16
«А как на самом деле?»: Росстат назвал новые цены на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:04
Аэропорт Волгограда заработал спустя 8 часовСмотреть фотографии
06:47
Вредители точат 740 га волгоградских лесовСмотреть фотографии
06:25
Волгоградцы гордятся первым грибным урожаемСмотреть фотографии
06:08
На юге Волгограда 68-летний мужчина сгорел в своем домеСмотреть фотографии
05:55
В аэропорту Волгограда задержаны 5 авиарейсов, 1 отмененСмотреть фотографии
 