Волгоградку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную прописку родных из Армении

Расследования 20.08.2025 08:34
Дзержинский районный суд  оштрафовал волгоградку за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Как рассказали в суде, Кристина С., являясь гражданкой РФ, решила помочь родственникам из Армении с временной пропиской в своей квартире и постановкой на миграционный учет.

Женщина с января по май 2025 года предоставляла  в МФЦ  сведения о прибытии и нахождении на территории РФ ее родственников, после чего документы были направлены в отдел по вопросам миграции. 

Однако после проведенной в июне 2025 года проверки выяснилось, что граждане Армении по указанному адресу не проживают и никогда не проживали. На женщину возбудили уголовное дело. Свою вину волгоградка полностью признала. Приговором Дзержинского районного суда она  признана виновной в совершении  преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.


