Волгоградку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную прописку родных из Армении

Дзержинский районный суд оштрафовал волгоградку за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Как рассказали в суде, Кристина С., являясь гражданкой РФ, решила помочь родственникам из Армении с временной пропиской в своей квартире и постановкой на миграционный учет.
Женщина с января по май 2025 года предоставляла в МФЦ сведения о прибытии и нахождении на территории РФ ее родственников, после чего документы были направлены в отдел по вопросам миграции.
Однако после проведенной в июне 2025 года проверки выяснилось, что граждане Армении по указанному адресу не проживают и никогда не проживали. На женщину возбудили уголовное дело. Свою вину волгоградка полностью признала. Приговором Дзержинского районного суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
Приговор вступил в законную силу.