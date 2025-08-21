Под Волгоградом взорвали две фугасные бомбы

Прибывший из Ростовской области пиротехнический расчёт Донского спасательного центра МЧС России успешно обезвредил две фугасных авиационных бомбы (ФАБ-100), найденные раннее в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, опасные находки были вывезены в безопасное место в сопровождении экстренных служб, где снаряды и подорвали.
В этом году на территории Волгоградской области обнаружили и обезвредили 4 авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны.
Напомним, ранее сообщалось об обнаружении авиабомб на улице Таращанцев в Волгограде и в районе поселка Новый Рогачик.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области