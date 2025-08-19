Расследования

«Все это выглядит странно»: возвращение дела Ивана Геля в прокуратуру обжаловали две стороны

Расследования 19.08.2025 13:20
19.08.2025 13:20


Прокуратура и потерпевшие не согласились с решением судьи Иловлинского районного суда Волгоградской области Андрея Кузнецова о возвращении дела Ивана Геля в надзорный орган. Как сообщает ИА «Высота 102», решение обжаловала прокуратура района, а также представитель потерпевших Юрий Букаев. 

Напомним, на последнем судебном заседании произошли неожиданные события. Судья Андрей Кузнецов после того, как подсудимый Иван Гель отказался от последнего слова, удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Все ждали решения судьи, однако Андрей Кузнецов, вернувшись из совещательной комнаты, заявил, что возвращает дело в прокуратуру и следственный комитет. Свое решение он объяснил тем, что в обвинительном заключении есть некоторые недоработки, которые делают невозможным рассмотрение дела. 

Это решение судьи шокировало многих находящихся в этот момент в зале. 

Это выглядело, по меньшей мере, странно, – делится Юрий Букаев. – Над обвинительным заключением была проведена совместная большая работа как следствия, так и прокуратуры. Последняя как минимум два раза еще до начала судебного процесса отправляла дело следователям с замечаниями, после чего недостатки были исправлены. Кроме того, удивляет, что судья пришел к выводу о невозможности рассмотрения дела уже после того, как его рассмотрел! Ведь дело у него находилось с начала этого года, а какие-то вопросы к обвинительному заключению у него возникли буквально перед вынесением приговора. 

По словам Юрия Букаева, в шоке находятся и родные Александра Переярина, за гибель которого и судят главу района. 

– Мы настолько возмущены и потрясены, что, поверьте, дойдем до Верховного суда, чтобы признать решение о возвращении дела в прокуратуру незаконным, – заверил юрист. 

При этом пока неизвестно, будет ли обжаловать решение суда сторона защиты Ивана Геля. Напомним, адвокат главы Иловлинского района Михаил Расстрыгин добивался полного оправдания подсудимого. 

Как уже сообщало ИА «Высота 102», Ивана Геля обвиняли в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям – гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. При этом глава района не был отстранен от должности ни во время следствия, ни во время суда, также стороне потерпевших было отказано в переносе рассмотрения дела в другой суд.

