В МЧС предупредили волгоградцев о разгуле шторма до конца дня





21 августа в Волгоградской области ожидается резкое и ранее непрогнозируемое ухудшение погодных условий. ГУ МЧС России по Волгоградской области выпустило экстренное предупреждение о надвигающемся шторме.

- До конца суток 21 августа в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, - говорится в сообщении спасателей.

Отметим, в период непогоды специалисты рекомендуют держаться подальше от высоких деревьев и рекламных конструкций, которые могут обрушиться из-за сильных порывов ветра.