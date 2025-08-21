Происшествия

Медики сообщили о состоянии водителя «Газели», протаранившей в Волгограде КАМАЗ

21.08.2025 11:19
21.08.2025 11:19


21 августа появлялись подробности жуткого ДТП произошедшего у гипермаркета «Лента» в Дзержинском районе Волгограда. По информации медиков, чудом спасшийся водитель «Газели» находится в тяжёлом состоянии.

- Мужчина проходит лечение в отделении реанимации 25-й больницы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Пациент получает необходимую медицинскую помощь, - сообщили журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, как ранее сообщала редакция, накануне вечером грузовая «Газель» на полном ходу влетела в стоящую поливальную машину на базе КАМАЗа. В результате аварии ГАЗу фактически снесло всю кабину.

