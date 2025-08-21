Управление ФСБ России по Волгоградской области в канун годовщины массированной бомбардировки Сталинграда рассекретило документы о бомбардировках немецкой авиацией Сталинграда и Сталингнрадской области летом 1942 года.

Как сообщает ИА «Высота 102», опубликованные данные представляют собой доклады УНКВД СССР по Сталинградской области в июле-августе 1942 года, которые направлялись в НКВД СССР непосредственно на имя Лаврентия Берии. В сообщениях, в частности, говорилось о количествах бомбардировок, разрушениях и жертвах среди мирного населения.

Перед немецкой авиацией, напоминают в УФСБ России по Волгоградской области, с апреля 1942 года стояла задача «пытаться дойти до самого Сталинграда или по крайней мере вырвать его из числа промышленных центров и узлов сообщения». Основными целями фашистов стали летом 42-го вокзалы, промпредприятия, железнодорожные пути.

Одно из сообщений, рассекреченных ФСБ, датировано 8 августа 1942 года, когда на южную окраину Сталинграда был совершен налет вражеской авиации. Согласно докладу, в налете участвовали 13 самолетов. Продолжительность атаки составила 30 минут.

– Сброшенными авиабомбами подожжены лесобаза, находящаяся между станциями Бекетовка и Сарепта, расположенный на ней территории артиллерийский склад и 30 вагонов воинского эшелона с вещевым довольствием. Прямым попаданием бомб разрушены вагонное и паровозное депо, резервуар с нефтью и водопроводная сеть станции Сарепта. Одной из бомб в поселке Сарепта разрушен госпиталь. Двумя бомбами, упавшими в общежития железнодорожных рабочих, убито 7 человек и двое легко ранены. Пожар на лесобазе продолжается, рвутся авиабомбы, мины, снаряды артиллерийского склада, – цитата из сообщения замначальника сталинградского НКВД Василия Прошина.





Из того же сообщения следует, что второй налет в тот же день, 8 августа, был совершен около 20.00 на Дзержинский района Сталинграда в районе аэродрома. 4 жилых дома были разрушены в результате падения 4 фугасных бомб, два человека получили ранения.

В рассекреченных документах говорится и более ранних налетах немецкой авиации на Сталинград. Одним из самых тяжелых для мирного населения Сталинграда стал день 30 июля 1942 года. Вот что докладывал тогда Прошин Берии:

– В ночь на 30 июля вражеская авиация продолжала активные действия по некоторым районам области и упорно пыталась прорваться к Сталинграду. Зафиксировано 488 самолетов противника типа "Хе-111", "Ю-87", "Ю-88", "Ю-89", "Ме-109", "Ме-110", "До-19", "До-215". Подверглись бомбардировке железнодорожные станции: Баскунчак Рязано-Уральской дороги: разрушено здание станции, железнодорожный клуб, прервана селекционная связь, сгорело несколько жилых домов. Убито 31, ранено 20 человек. Ашулук: повреждены вокзал, железнодорожное полотно, паровоз, 5 вагонов. Кривая Музга в ту же ночь дважды бомбилась: сгорел ж/д состав с боеприпасами, разрушены все станционные пути, сгорело 5 жилых домов.





В ночь на 30 июля 1942 года 28 бомб фашисты сбросили на станцию Карповскую, где, к счастью, обошлось тогда без человеческих жертв. На станции Прудбой на момент составления доклада еще вели подсчет убитых и раненых. Одновременно немецкая авиация минировала Волгу подводными минами и бомбила баржи с продовольствием и строительными материалами.

– Более точные указания прозвучали в директиве №45 от 23 июля 1942 года. Она звучала так: «Особенно большое значение имеет заблаговременное разрушение города Сталинграда. Кроме того, следует при случае производить налеты на Астрахань; движение судов в нижнем течении Волги должно быть парализовано путем сбрасывания мин», – рассказали в канун годовщины кровавой бомбардировки Сталинграда волгоградские чекисты. – С приближением войск противника активность немецкой авиации возросла. Со второй половины августа 1942 г. налеты на город стали регулярными.





Напомним, что массированный налет на Сталинград состоялся 23 августа 1942 года. Четвертый воздушный флот люфтваффе ранним утром обрушился на город и за полдня буквально перемолотил дома, выжег районы. Бесчеловечное истребление сталинградцев длилось на протяжении трех дней.