Волгоградский областной суд сегодня, 19 сентября, рассмотрел апелляционную жалобу экс-преподавателя ВолГУ Романа Мельниченко. Бывший сотрудник вуза пытался добиться восстановления на работе.

К началу заседания в судебном зале № 3 Мельниченко опоздал. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», бывший преподаватель ВолГУ держался весьма уверенно и в очередной раз был настроен недоброжелательно к местной прессе. Уже заходя в зал, он весьма панибратски бросил фотокорреспонденту информагентства: «Разрешение, родной, спрашивал?».





Суд допросил двух свидетелей — завкафедрой конституционного и муниципального права ВолГУ Марину Давыдову и замначальника управления кадров вуза Ольгу Ракшину. Мельниченко и его адвокат, выступавший по видеосвязи, пытались подловить женщин на неких несоответствиях. Съемка в зале заседания была запрещена по инициативе представителя волгоградского вуза и прокурора.

Истец занимал в госуниверситете должности ведущего научного сотрудника и доцента кафедры конституционного и муниципального права. Как пояснили в объединенной пресс-службе судов региона, 15 апреля 2022 года Романа Мельниченко уволили с занимаемых должностей за прогул, а также за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Экс-преподаватель не согласился с действиями своего работодателя и обратился в суд.

Из представленных суду документов следует, что в результате проведенной проверки дисциплинарной комиссией установлен факт неисполнения ведущим научным сотрудником кафедры конституционного и муниципального права Мельниченко Правил внутреннего трудового распорядка в части нарушения режима рабочего времени.

Кроме того, являясь доцентом кафедры конституционного и муниципального права, Мельниченко распространял недостоверную общественно значимую информацию в сети Интернет, что нарушало основные моральные нормы общества и представляло потенциальную угрозу для нравственности обучающихся.





Разрешая спор, суд пришел к выводу, что у работодателя имелись основания для расторжения трудовых договоров с Мельниченко, процедура и сроки применения дисциплинарного взыскания также соблюдены. Решением Советского районного суда Волгограда в удовлетворении исковых требований Мельниченко к ВолгУ отказано. Истец подал жалобу.

В ходе сегодняшнего заседания выяснилось, что в ВолГУ действовало положение, определяющее политику в отношении противодействия экстремизму в стенах учебного заведения. Однако Мельниченко заявил, что не слышал ни о чем подобном. Хотя именно на основании этого документа, как утверждала в процессе представитель ВолГУ, и проводилась служебная проверка.

По словам экс-преподавателя, все действия в отношении его персоны незаконны, а ректор вуза просто решила свести с ним счеты за его позицию по специальной военной операции на Украине.

— Ни о каком прогуле речи не идет. Я весь день исполнял свои трудовые обязанности, а что касается моего якобы аморального поведения, то я так понимаю, что мне вменяется то, что я что-то там перепостил и чему-то подверг студентов. Я до сих пор не знаю, каким моим действиям ужаснулись обучающиеся, — заявил в прениях Роман Мельниченко.

Экс-сотрудник вуза также посоветовал судье «служить Фемиде» и «быть юристом».

Однако как удалось выяснить корреспондентам ИА «Высота 102», теперь уже бывшие студенты Мельниченко, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что экс-преподаватель продвигал антироссийские идеи, был невероятно тщеславен и считал себя самым умным.

— Чтобы у тебя не возникало проблем по учебе, ты должен был поддакивать ему [Мельниченко], разделять его идеи, лайкать его посты, подписываться на канал, он от этого по-настоящему тащился, как маньяк. Мы все молчали и шли за ним, потому что он преподаватель и от него многое зависело. Он нас просто использовал для каких-то своих целей, — рассказали экс-студенты.





Прокурор в сегодняшнем процессе настаивал, что суд первой инстанции принял законное и справедливое решение, а в ходе заседания был установлен факт нарушения Мельниченко трудового распорядка.

Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского облсуда согласилась с выводами суда первой инстанции о законности применения дисциплинарного взыскания. Решение нижестоящей судебной инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба истца — без удовлетворения.

Сразу после оглашения решения суда, как сообщает журналист информагентства, Мельниченко изменился в лице и поспешил как можно скорее покинуть зал судебного заседания.

— Роман Григорьевич, вы будете обжаловать решение суда?

— Я с вами не буду разговаривать.

— Почему?

— Почитайте статьи ваши. Вы лжете.

— А вы не лжете?

— Я — нет!





Это уже не первый случай избирательного общения с прессой Романа Мельниченко. 7 июня процесс по фейкам в мировом суде Советского района помимо волгоградских журналистов освещали сотрудники «Франс-Пресс». С иностранными корреспондентами бывший сотрудник ВолГУ предпочитал разговаривать в здании суда шепотом, в то время как представителей местных СМИ заметно сторонился.

К слову, Мельниченко действительно прошел настоящую «школу Запада». Еще в 1998 году в ходе юридической практики по изучению немецкой системы правосудия, он окончил курсы немецкого языка Mittelstufe II в Volkshochule города Кельна в Германии.

Спустя девять лет, будучи уже кандидатом юридических наук, Мельниченко посетил мастер-классы под руководством барристеров-медиаторов из Великобритании «Руководство сторон в медиационном процессе». Их проводили организации Scientific and Methodological Center for Mediation and Law и Ассоциация юристов России.





Более того, Мельниченко был замечен в связях со СМИ недружественных стран — экс-доцент дал интервью журналисту из Германии о своем возможном увольнении и составлении протокола, выставляя себя жертвой «кровавого режима». Что примечательно, видео с этим интервью Мельниченко выложил на страницах своих соцсетей.

Экс-преподаватель ВолГУ публиковал на своем канале и «ВКонтакте» ролики и заметки о специальной военной операции, увольнениях преподавателей, в том числе под давлением. Он также делал посты и репосты в поддержку активиста Михаила Соломонова, оштрафованного за дискредитацию ВС РФ.

После увольнения из вуза, экс-сотрудник ВолГУ высказывал мысль о возможной эмиграции в Германию, Турцию или на Украину.

