«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИ





Компания «Беркут», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», представила корпоративную интеграционную платформу Bercut ESB. Она объединяет разрозненные ИТ-системы, автоматизирует обмен данными и ускоряет запуск сервисов. По оценке компании, использование решения снижает стоимость владения ИТ-инфраструктурой на 60–70%.

Платформа ориентирована на компании, которым важно сократить сроки возврата инвестиций в ИТ, снизить зависимость от подрядчиков и обеспечить сквозной контроль обмена данных в корпоративной архитектуре. Bercut ESB сокращает время интеграции до 40% от исходного, что почти вдвое ускоряет вывод новых сервисов на рынок.

Первую интеграцию в Bercut ESB можно выполнить за 15 минут даже без технических знаний. Это возможно за счет применения ИИ-ассистента, который помогает создать интеграционный маршрут, находит ошибки в коде и пишет документацию.

Андрей Богданов, генеральный директор «Беркут»:

— Мы видим, как глобальный рынок интеграционных платформ движется к объединению различных технологий в единые решения с API-first1 архитектурами и Backend-as-a-Service2 возможностями. Сегодня предприятиям нужны не отдельные инструменты для интеграции и разработки, а единая экосистема, где API становится универсальным языком взаимодействия всех элементов. Поэтому «Беркут» создал продукт, который отвечает этому тренду. Наш подход основан на реальных потребностях российского рынка: необходимости технологической независимости, поддержки legacy3 систем и одновременной готовности к цифровой трансформации. Платформа Bercut ESB — это мост между вчерашними системами и завтрашними возможностями, который позволяет компаниям двигаться к современным интеграционным архитектурам постепенно и без критических рисков. Мы уверены, что следующие 3-5 лет покажут правильность нашей стратегии создания доступных и надежных интеграционных решений для российских предприятий.

Платформа Bercut ESB построена на современной микросервисной API-first архитектуре, при этом наследует проверенную надежность интеграционных продуктов Bercut, применяемых в проектах с нагрузкой свыше 15 тысяч событий в секунду. Решение предлагает современный пакет инструментов и возможностей: ESB4, API Management5, Datamapper6, BaaS, ИИ-агенты и SDK7 для разработчиков.

Bercut ESB соответствует требованиям российского законодательства и подойдет компаниям, которые переходят с зарубежных решений или строят независимую цифровую инфраструктуру.

1 API-first архитектура — это подход к разработке, при котором API (Application Programming Interface — интерфейс программирования приложений) является центральным элементом, проектируемым в первую очередь.

2 Backend-as-a-Service (BaaS) — модель облачного сервиса, в которой разработчики делегируют управление серверной частью приложения поставщику услуг.

3 Legacy система — устаревшая компьютерная система, программное обеспечение или технология, которые используются в организации, несмотря на наличие новых альтернатив.

4 Enterprise Service Bus (ESB) — программное обеспечение для обмена данными между системами внутри организации.

5 API Management - процесс создания и публикации программных интерфейсов веб-приложений (API), обеспечения соблюдения их политик использования, контроля доступа, поддержки сообщества подписчиков, сбора и анализа статистики использования и отчетности о производительности.

6 Datamapper — посредник между объектами приложения (слой домена) и хранилищем данных (напр., базой данных).

7 Software Development Kit (SDK) — набор инструментов, библиотек и документации, предоставляемых разработчикам.

