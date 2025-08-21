Телеком

«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИ

Телеком 21.08.2025 15:12 Реклама
0
21.08.2025 15:12 Реклама


Компания «Беркут», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», представила корпоративную интеграционную платформу Bercut ESB. Она объединяет разрозненные ИТ-системы, автоматизирует обмен данными и ускоряет запуск сервисов. По оценке компании, использование решения снижает стоимость владения ИТ-инфраструктурой на 60–70%.
Платформа ориентирована на компании, которым важно сократить сроки возврата инвестиций в ИТ, снизить зависимость от подрядчиков и обеспечить сквозной контроль обмена данных в корпоративной архитектуре. Bercut ESB сокращает время интеграции до 40% от исходного, что почти вдвое ускоряет вывод новых сервисов на рынок.
Первую интеграцию в Bercut ESB можно выполнить за 15 минут даже без технических знаний. Это возможно за счет применения ИИ-ассистента, который помогает создать интеграционный маршрут, находит ошибки в коде и пишет документацию.
Андрей Богданов, генеральный директор «Беркут»:
— Мы видим, как глобальный рынок интеграционных платформ движется к объединению различных технологий в единые решения с API-first1 архитектурами и Backend-as-a-Service2 возможностями. Сегодня предприятиям нужны не отдельные инструменты для интеграции и разработки, а единая экосистема, где API становится универсальным языком взаимодействия всех элементов. Поэтому «Беркут» создал продукт, который отвечает этому тренду. Наш подход основан на реальных потребностях российского рынка: необходимости технологической независимости, поддержки legacy3 систем и одновременной готовности к цифровой трансформации. Платформа Bercut ESB — это мост между вчерашними системами и завтрашними возможностями, который позволяет компаниям двигаться к современным интеграционным архитектурам постепенно и без критических рисков. Мы уверены, что следующие 3-5 лет покажут правильность нашей стратегии создания доступных и надежных интеграционных решений для российских предприятий.
Платформа Bercut ESB построена на современной микросервисной API-first архитектуре, при этом наследует проверенную надежность интеграционных продуктов Bercut, применяемых в проектах с нагрузкой свыше 15 тысяч событий в секунду. Решение предлагает современный пакет инструментов и возможностей: ESB4, API Management5, Datamapper6, BaaS, ИИ-агенты и SDK7 для разработчиков. 
Bercut ESB соответствует требованиям российского законодательства и подойдет компаниям, которые переходят с зарубежных решений или строят независимую цифровую инфраструктуру.
Фото: «Ростелеком».
1 API-first архитектура — это подход к разработке, при котором API (Application Programming Interface — интерфейс программирования приложений) является центральным элементом, проектируемым в первую очередь.
2 Backend-as-a-Service (BaaS) — модель облачного сервиса, в которой разработчики делегируют управление серверной частью приложения поставщику услуг.
3 Legacy система — устаревшая компьютерная система, программное обеспечение или технология, которые используются в организации, несмотря на наличие новых альтернатив.
4 Enterprise Service Bus (ESB) — программное обеспечение для обмена данными между системами внутри организации.
5 API Management - процесс создания и публикации программных интерфейсов веб-приложений (API), обеспечения соблюдения их политик использования, контроля доступа, поддержки сообщества подписчиков, сбора и анализа статистики использования и отчетности о производительности.
6 Datamapper — посредник между объектами приложения (слой домена) и хранилищем данных (напр., базой данных).
7 Software Development Kit (SDK) — набор инструментов, библиотек и документации, предоставляемых разработчикам. 
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767, erid: F7NfYUJCUneTSTe8d99H

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
21.08.2025 11:14 Реклама
Телеком 21.08.2025 11:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2025 16:10
Телеком 20.08.2025 16:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2025 14:12 Реклама
Телеком 20.08.2025 14:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2025 11:07 Реклама
Телеком 20.08.2025 11:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 16:35 Реклама
Телеком 19.08.2025 16:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 15:08
Телеком 19.08.2025 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 12:31 Реклама
Телеком 19.08.2025 12:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 09:44 Реклама
Телеком 19.08.2025 09:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.08.2025 14:58 Реклама
Телеком 18.08.2025 14:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.08.2025 10:23 Реклама
Телеком 18.08.2025 10:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.08.2025 11:55 Реклама
Телеком 15.08.2025 11:55 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.08.2025 15:22 Реклама
Телеком 13.08.2025 15:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2025 13:57 Реклама
Телеком 11.08.2025 13:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2025 11:17 Реклама
Телеком 11.08.2025 11:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.08.2025 12:34 Реклама
Телеком 08.08.2025 12:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:07
Именинник избил, а потом зарезал своего гостя под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:51
Под Волгоградом взорвали две фугасные бомбыСмотреть фотографии
18:43
«Он болел душой за канал»: в Волгограде скончался экс-глава ФБУ «Волго-Дон» Игорь КоблевСмотреть фотографии
17:42
«Кто теперь за это ответит?»: огонь забытой чиновниками свалки уничтожил авто волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
«Красный октябрь» автоматизирует системы весового контроля в цехахСмотреть фотографии
16:32
Столб черного дыма над Волгоградом: на видео сняли мощный пожар вблизи Мамаева курганаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Папа может? В Волгограде засняли, как мужчина отлупил подростка на скейт-площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Улицу Советскую в Волгограде с 22 августа частично закроют для транспортаСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области увековечат память о сталинградцах — жертвах фашистского геноцидаСмотреть фотографии
15:12
«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИСмотреть фотографии
14:43
В МЧС предупредили волгоградцев о разгуле шторма до конца дняСмотреть фотографии
14:34
Медиков, оставивших без помощи пассажирку поезда Волгоград–Москва, проверит СК РоссииСмотреть фотографии
14:29
В Михайловке власти выплатят 8-летнему школьнику 40 тыс. рублей за укус собакиСмотреть фотографии
14:10
А что происходит? Территорию у остановки на Мамаевом кургане зачистили от деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
13:22
«Вы настоящие мужчины!»: жители ЛНР с теплом проводили домой волгоградских пожарныхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
На юге Волгограда заменили участок водоводаСмотреть фотографии
12:05
Жителей Волжского встревожили звуки взрывов 21 августаСмотреть фотографии
12:04
Мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны россиянСмотреть фотографии
11:27
Тактические учения проходят в двух городах и трех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
Медики сообщили о состоянии водителя «Газели», протаранившей в Волгограде КАМАЗСмотреть фотографии
10:41
«Пожар продолжается, рвутся авиабомбы, мины»: ФСБ рассекретила документы о кровавых бомбардировках СталинградаСмотреть фотографии
10:34
От кабины ничего не осталось: в Волгограде водитель «Газели» чудом выжил после тарана поливальной машиныСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом пассажирка китайского седана погибла в ДТП с деревомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
«Она обожала кинематограф»: скончалась ветеран и старейший киновед Волгоградской области Зоя ФинкельштейнСмотреть фотографии
10:02
Эксперты предупредили волгоградцев о росте цен на техосмотр автомобилейСмотреть фотографии
09:21
В Михайловке полицейские нашли прыгающих по машинам детейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Волгоградские шахматисты выиграли международный турнир в КазаниСмотреть фотографии
08:26
Помидоры резко подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:54
«Матч за трофей»: ЦСКА и Зенит разыграют Суперкубок РФ по гандболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:38
Волгоградская область стала чемпионкой по сбору бахчевыхСмотреть фотографии
 