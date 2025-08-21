«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИ

Телеком 21.08.2025 15:12 Реклама
Компания «Беркут», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», представила корпоративную интеграционную платформу Bercut ESB. Она объединяет разрозненные ИТ-системы, автоматизирует обмен данными и ускоряет запуск сервисов. По оценке компании, использование решения снижает стоимость владения ИТ-инфраструктурой на 60–70%.
Платформа ориентирована на компании, которым важно сократить сроки возврата инвестиций в ИТ, снизить зависимость от подрядчиков и обеспечить сквозной контроль обмена данных в корпоративной архитектуре. Bercut ESB сокращает время интеграции до 40% от исходного, что почти вдвое ускоряет вывод новых сервисов на рынок.
Первую интеграцию в Bercut ESB можно выполнить за 15 минут даже без технических знаний. Это возможно за счет применения ИИ-ассистента, который помогает создать интеграционный маршрут, находит ошибки в коде и пишет документацию.
Андрей Богданов, генеральный директор «Беркут»:
— Мы видим, как глобальный рынок интеграционных платформ движется к объединению различных технологий в единые решения с API-first1 архитектурами и Backend-as-a-Service2 возможностями. Сегодня предприятиям нужны не отдельные инструменты для интеграции и разработки, а единая экосистема, где API становится универсальным языком взаимодействия всех элементов. Поэтому «Беркут» создал продукт, который отвечает этому тренду. Наш подход основан на реальных потребностях российского рынка: необходимости технологической независимости, поддержки legacy3 систем и одновременной готовности к цифровой трансформации. Платформа Bercut ESB — это мост между вчерашними системами и завтрашними возможностями, который позволяет компаниям двигаться к современным интеграционным архитектурам постепенно и без критических рисков. Мы уверены, что следующие 3-5 лет покажут правильность нашей стратегии создания доступных и надежных интеграционных решений для российских предприятий.
Платформа Bercut ESB построена на современной микросервисной API-first архитектуре, при этом наследует проверенную надежность интеграционных продуктов Bercut, применяемых в проектах с нагрузкой свыше 15 тысяч событий в секунду. Решение предлагает современный пакет инструментов и возможностей: ESB4, API Management5, Datamapper6, BaaS, ИИ-агенты и SDK7 для разработчиков.
Bercut ESB соответствует требованиям российского законодательства и подойдет компаниям, которые переходят с зарубежных решений или строят независимую цифровую инфраструктуру.
Фото: «Ростелеком».
1 API-first архитектура — это подход к разработке, при котором API (Application Programming Interface — интерфейс программирования приложений) является центральным элементом, проектируемым в первую очередь.
2 Backend-as-a-Service (BaaS) — модель облачного сервиса, в которой разработчики делегируют управление серверной частью приложения поставщику услуг.
3 Legacy система — устаревшая компьютерная система, программное обеспечение или технология, которые используются в организации, несмотря на наличие новых альтернатив.
4 Enterprise Service Bus (ESB) — программное обеспечение для обмена данными между системами внутри организации.
5 API Management - процесс создания и публикации программных интерфейсов веб-приложений (API), обеспечения соблюдения их политик использования, контроля доступа, поддержки сообщества подписчиков, сбора и анализа статистики использования и отчетности о производительности.
6 Datamapper — посредник между объектами приложения (слой домена) и хранилищем данных (напр., базой данных).
7 Software Development Kit (SDK) — набор инструментов, библиотек и документации, предоставляемых разработчикам.
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767, erid: F7NfYUJCUneTSTe8d99H
