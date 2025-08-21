В Волгограде скончался бывший глава ФГУ «Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» Игорь Коблев, передает V102.RU. Как сообщили в администрации учреждения, уход из жизни Игоря Ильясовича – тяжелая утрата для всех, кто знал, жил и работал рядом с ним.

Игорь Коблев возглавлял ФБУ «Администрация «Волго-Дон» с 1996 по 2010 годы. Начинал свою трудовую деятельность в 1963 году мастером по текущему ремонту на Волго-Донском судоходном канале. В 1985 году он стал начальником Волгоградского района гидросооружений, а с июня 1996-го возглавил Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства.

- Игорь Ильясович был талантливым, бесконечно преданным своему делу профессионалом, ему удалось справиться со всеми трудностями и сделать канал одним из ведущих в нашей стране, - говорится в некрологе.

Его коллеги вспоминают, что его уважали за неравнодушное отношение к людям и обостренное чувство ответственности за дело, которому он посвятил жизнь. Он душой болел за канал и делал много для его развития. Так, под руководством Коблева для обеспечения безопасности и состояния сооружения были развернуты масштабные работы по реконструкции оборудования и сооружений канала в соответствии с Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России (2002-2010гг.)». На ВДСК в этот период была создана и реализована система обеспечения ресурса и безопасности функционирования металлоконструкций напорных гидротехнических сооружений на основе технологии отработки прочности ракетно-космической техники. Результаты этой работы были реализованы в новых металлоконструкциях в бассейне.

Указами президента РФ и постановлением Правительства РФ ему были присвоены почетные звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» и «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники», за значительный вклад в развитие и эксплуатацию гидротехнических сооружений Волго-Донского ГБУВПиС Игорь Коблев награжден орденом «Знак Почета» и многими ведомственными наградами.

Коллаж V102.RU