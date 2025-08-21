Общество

«Он болел душой за канал»: в Волгограде скончался экс-глава ФБУ «Волго-Дон» Игорь Коблев

Общество 21.08.2025 18:43
0
21.08.2025 18:43


В Волгограде скончался бывший глава ФГУ «Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» Игорь Коблев, передает V102.RU. Как сообщили в администрации учреждения, уход из жизни Игоря Ильясовича – тяжелая утрата для всех, кто знал, жил и работал рядом с ним.

Игорь Коблев возглавлял ФБУ «Администрация «Волго-Дон» с 1996 по 2010 годы. Начинал свою трудовую деятельность в 1963 году мастером по текущему ремонту на Волго-Донском судоходном канале. В 1985 году он стал начальником Волгоградского района гидросооружений, а с июня 1996-го возглавил Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства.

- Игорь Ильясович был талантливым, бесконечно преданным своему делу профессионалом, ему удалось справиться со всеми трудностями и сделать канал одним из ведущих в нашей стране, - говорится в некрологе.

Его коллеги вспоминают, что его уважали за неравнодушное отношение к людям и обостренное чувство ответственности за дело, которому он посвятил жизнь. Он душой болел за канал и делал много для его развития. Так, под руководством Коблева для обеспечения безопасности и состояния сооружения были развернуты масштабные работы по реконструкции оборудования и сооружений канала в соответствии с Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России (2002-2010гг.)». На ВДСК в этот период была создана  и реализована система обеспечения ресурса и безопасности функционирования металлоконструкций напорных гидротехнических сооружений на основе технологии отработки прочности ракетно-космической техники. Результаты этой работы были реализованы в новых металлоконструкциях в бассейне.

Указами президента РФ и постановлением Правительства РФ ему были присвоены почетные звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» и «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники», за значительный вклад в развитие и эксплуатацию гидротехнических сооружений Волго-Донского ГБУВПиС Игорь Коблев награжден орденом «Знак Почета» и многими ведомственными наградами.

Коллаж V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.08.2025 15:28
Общество 21.08.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 15:20
Общество 21.08.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 14:43
Общество 21.08.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 14:29
Общество 21.08.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 14:10
Общество 21.08.2025 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 13:22
Общество 21.08.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 12:56
Общество 21.08.2025 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.08.2025 12:05
Общество 21.08.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 11:27
Общество 21.08.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 10:41
Общество 21.08.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 10:09
Общество 21.08.2025 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 10:02
Общество 21.08.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 07:04
Общество 21.08.2025 07:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 06:47
Общество 21.08.2025 06:47
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 06:25
Общество 21.08.2025 06:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:07
Именинник избил, а потом зарезал своего гостя под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:51
Под Волгоградом взорвали две фугасные бомбыСмотреть фотографии
18:43
«Он болел душой за канал»: в Волгограде скончался экс-глава ФБУ «Волго-Дон» Игорь КоблевСмотреть фотографии
17:42
«Кто теперь за это ответит?»: огонь забытой чиновниками свалки уничтожил авто волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
«Красный октябрь» автоматизирует системы весового контроля в цехахСмотреть фотографии
16:32
Столб черного дыма над Волгоградом: на видео сняли мощный пожар вблизи Мамаева курганаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Папа может? В Волгограде засняли, как мужчина отлупил подростка на скейт-площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Улицу Советскую в Волгограде с 22 августа частично закроют для транспортаСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области увековечат память о сталинградцах — жертвах фашистского геноцидаСмотреть фотографии
15:12
«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИСмотреть фотографии
14:43
В МЧС предупредили волгоградцев о разгуле шторма до конца дняСмотреть фотографии
14:34
Медиков, оставивших без помощи пассажирку поезда Волгоград–Москва, проверит СК РоссииСмотреть фотографии
14:29
В Михайловке власти выплатят 8-летнему школьнику 40 тыс. рублей за укус собакиСмотреть фотографии
14:10
А что происходит? Территорию у остановки на Мамаевом кургане зачистили от деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
13:22
«Вы настоящие мужчины!»: жители ЛНР с теплом проводили домой волгоградских пожарныхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
На юге Волгограда заменили участок водоводаСмотреть фотографии
12:05
Жителей Волжского встревожили звуки взрывов 21 августаСмотреть фотографии
12:04
Мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны россиянСмотреть фотографии
11:27
Тактические учения проходят в двух городах и трех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
Медики сообщили о состоянии водителя «Газели», протаранившей в Волгограде КАМАЗСмотреть фотографии
10:41
«Пожар продолжается, рвутся авиабомбы, мины»: ФСБ рассекретила документы о кровавых бомбардировках СталинградаСмотреть фотографии
10:34
От кабины ничего не осталось: в Волгограде водитель «Газели» чудом выжил после тарана поливальной машиныСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом пассажирка китайского седана погибла в ДТП с деревомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
«Она обожала кинематограф»: скончалась ветеран и старейший киновед Волгоградской области Зоя ФинкельштейнСмотреть фотографии
10:02
Эксперты предупредили волгоградцев о росте цен на техосмотр автомобилейСмотреть фотографии
09:21
В Михайловке полицейские нашли прыгающих по машинам детейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Волгоградские шахматисты выиграли международный турнир в КазаниСмотреть фотографии
08:26
Помидоры резко подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:54
«Матч за трофей»: ЦСКА и Зенит разыграют Суперкубок РФ по гандболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:38
Волгоградская область стала чемпионкой по сбору бахчевыхСмотреть фотографии
 