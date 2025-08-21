



В Центральном районе Волгограда очевидцы засняли потасовку между взрослым мужчиной и 15-летним подростком. Волгоградец привёл малолетнего ребёнка на скейт-площадку, работающую в ЦПКиО, однако сорвался, когда у его сына возник конфликт с другими детьми.





Судя по опубликованным кадрам, взбесившийся отец мгновенно подбежал к обидчику и начал требовать, чтобы тот немедленно спустился с рампы. Когда подросток оказался перед ним, мужчина начал выкрикивать: «Почему ты его обзываешь? Потому что он меньше тебя?». Несовершеннолетний попытался объяснить суть возникшего конфликта, однако тут же получил в ответ серию ударов ладонью по голове.

Заметив, что окружающие снимают происходящее на видео, волгоградец отвернулся и поспешил уйти со скейт-площадки.

Примечательно, что за своё чадо решил вступиться и отец пострадавшего подростка, написав заявление в полицию.

- Мужчина сообщил, что его сын катался на самокате на скейт-площадке в парке отдыха и сделал несколько замечаний находящемуся там мальчику младшего возраста, чтобы тот не мешал ему делать трюки. Через некоторое время к подростку подошёл отец мальчика, и между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил сына заявителя, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По итогу оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что проучить школьника пытался 34-летний волгоградец.

Отметим, по данным правоохранителей, в настоящее время устанавливается тяжесть вреда, причинённого 15-летнему подростку. По итогу проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото и видео: Волгоград / t.me