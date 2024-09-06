Контрактнику из Волгограда смягчили приговор за отказ ехать на СВО

Осужденному Волгоградским военным гарнизонным судом за отказ выполнять боевые задачи в зоне СВО 27-летнему контрактнику Александру М. смягчили приговор в Ростове, сообщает V102.RU.

Согласно картотеке Южного окружного военного суда, обвинительный приговор изменили из-за неправильного применения уголовного закона. Апелляцию в вышестоящий суд подала защита осужденного.

В судебном акте указано, что нижестоящая инстанция признала М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях). Фигуранту дела назначено два года условно с аналогичным испытательным сроком.

В суде установлено, что М. отказался принимать участие в боевых действиях:

— После доведения боевого распоряжения и приказа командира воинской части М. отказался их исполнить и убыть в служебную командировку для последующего участия в специальной военной операции, — сообщает V102.RU со ссылкой на текст судебного акта.

Адвокат осужденного в апелляционной жалобе указала, что ее доверитель добросовестно исполнял свой воинский долг в зоне проведения СВО, откуда убыл с разрешения командования воинской части. Он не смог продолжить выполнение спецзадач в особых условиях, так как узнал об ухудшении состояния здоровья близкого родственника. Защита просила полностью прекратить уголовное дело в связи с малозначительностью содеянного.

— В судебном заседании защитник Беляева, дополняя доводы апелляционной жалобы, сослалась на то, что командование воинской части знало о том, что М. являлся единственным здоровым членом семьи, который в связи с заболеванием матери мог осуществлять уход за бабушкой, в связи с чем на момент совершения инкриминируемого деяния, формально содержащего признаки преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ, у подзащитного имелись уважительные причины для отказа от участия в боевых действиях. При этом защитник обращает внимание на то, что в случае убытия М. в зону проведения специальной военной операции в его действиях усматривались бы признаки оставления в опасности (ст. 125 УК РФ), так как до настоящего времени не решен вопрос о помещении в медучреждение родственницы, состояние здоровья которой ухудшается, — сообщает информагентство со ссылкой на текст судебного решения.

Тем не менее вышестоящий суд пояснил, что вопреки утверждению защитника, суд первой инстанции дал в приговоре надлежащим образом мотивированную оценку отсутствию не только уважительных причин отказа от участия в боевых действиях, но и оснований для прекращения уголовного дела.

Вместе с тем, судебная коллегия приходит к выводу о необходимости снижения М. наказания, назначенного судом первой инстанции, учитывая иные указанные в приговоре смягчающие обстоятельства, помимо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также соответствующие разъяснения приведенного выше постановления Пленума Верховного Суда РФ.

В итоге военный суд Ростова-на-Дону постановил изменить приговор Волгоградского гарнизонного военного суда от 8 февраля 2024 года, смягчив М. наказание по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ до одного года и десяти месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника Беляевой Н. С. без удовлетворения.

Уточняется, что в случае направления уголовного дела в Кассационный военный суд осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в заседании.

Напомним, в Ростове судят расстрелявшего бойцов СВО контрактника из Волгограда.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»