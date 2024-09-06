Машину администрации поймали на сливе нечистот в почву под Волгоградом

В Волгоградской области проводится административное расследование по факту незаконного слива жидких бытовых отходов на почву в Клетском сельском поселении. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, данный факт был выявлен совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции районного ОМВД.





- В ходе проверки установлено, что специализированный автомобиль принадлежит администрации Клетского сельского поселения Волгоградской области. Земельный участок, на который осуществлен слив отходов, передан в аренду индивидуальному предпринимателю для эксплуатации станции слива ЖБО, - рассказали в природоохранном ведомстве.





Установлено, что на этом участке специализированную станцию для слива ЖБО не установили, а нечистоты сливали прямо на почву.

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области взяли пробы почвы в месте слива, произвели измерения загрязненной площади. По результатам исследований будет определен ущерб и приняты меры административного реагирования к виновным лицам.





Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»