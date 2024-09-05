В службе судебных приставов Волгограда нашли фальшивый исполнительный лист

Расследования 05.09.2024 20:56
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05.09.2024 20:56
Сотрудниками службы судебных приставов выявлен поддельный исполнительный лист. Как сообщили V102.RU в УФСПП по Волгоградской области, сомнительный документ поступил в Дзержинский районный отдел судебных приставов. Он касался требования взыскания с одного из местных жителей задолженности по договору займа в размере 200 тысяч рублей в пользу физического лица.Однако у сотрудника возникли сомнения в подлинности исполнительного листа. Он направил запрос в суд, якобы выдавший документ, и получил ответ, что судом он не выдавался.Сотрудник тут же сообщил о произошедшем руководству. Материалы по факту обнаружения фальшивки направлены в правоохранительные органы.
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