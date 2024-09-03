Спорт

Футболисткам «Ротора» на «Волгоград Арене» вручили бронзовые медали

Спорт 03.09.2024 20:28
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03.09.2024 20:28


Футболистки женской команды спортивной школы «Ротор» в возрастной категории до 19 лет накануне, 2 сентября, на «Волгоград Арене» были награждены бронзовыми медалями за завоеванное третье место на Всероссийских соревнованиях, сообщает V102.RU.
 
Праздничная церемония прошла в перерыве матча восьмого тура Первой лиги между «Ротором» и «Чайкой» (0:0). Юным спортсменкам медали вручил легендарный футболист «Ротора» Владимир Файзулин.  Напомним, что финальный этап первенства страны проходил в Лермонтове Ставропольского края в июле. Подопечные Владислава Карповича на групповом этапе одержали победу над соперницами из Ростова, сыграли вничью с питерскими оппонентками и уступили столичным сверстницам. Четыре очка позволили «Ротору» выйти в полуфинал, в котором волгоградки проиграли сборной Московской области. Но в матче за третью позицию на турнире наши футболистки оказались сильнее представительниц Астраханской области благодаря решающему голу Виолетты Кахраманзаде и заслуженно взобрались на пьедестал почёта. 
 
Отметим, что большая часть игроков из «бронзового» состава сейчас выступает за основной женский «Ротор» в профессиональной Первой лиге. 
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Спортивная школа «Ротор» VK.com

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