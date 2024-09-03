Расследования

Осужденный на 20 лет член банды «цапков» дает показания в Волгограде

Расследования 03.09.2024 12:48
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03.09.2024 12:48


В одной из колоний Волгоградской области оказался осужденный на 20 лет за различные преступления в составе гремевшей на всю Россию банды «цапков» Вячеслав Цеповяз. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, визит в Волгоградский регион у члена ОПГ далеко не первый. 

— Периодически он появляется у нас в области. Это связано с проведением следственных действий по очередному уголовному делу, — рассказал источник.

Telegram-канал SHOT утверждает, что осужденный прибыл на волгоградскую землю из ИК-3 в Амурской области: 

— Член банды Цапков регулярно ходатайствует о переводе поближе к родным местам. Жаждет вернуться в Краснодарский край. В 2013-м его увезли отбывать наказание в ИК-3 в Амурской области. Со средней «скоростью» 43 километра в месяц он возвращается на Кубань. До родной Кущевки осталось 430 км. И вот сейчас новая «хата» Цеповяза расположилась в ИК-26 Волгоградской области. За 11 лет он проделал путь в 5700 километров (без учета заезда в «отпуск» в ростовское СИЗО-1), — цитирует информагентство сообщение авторов SHOT. 

При этом уточняется, что Цеповяз регулярно жалуется на здоровье, а значит, перевозки на апелляции и новые следственные действия для него очень тяжелы. Согласно открытым данным, ИК-26 расположена в Красноармейском районе Волгограда и представляет собой мужскую колонию строгого режима с лимитом наполнения 1225 мест. Редакция направила запрос в УФСИН России по Волгоградской области.  

Примечательно, что ФСИН России выпустила опровержение по поводу публикации о содержании Цеповяза в ростовском СИЗО в привилегированных условиях. В ведомстве пояснили, что в камере у Цеповяза не было запрещенных предметов и продуктов питания. 

Ранее в Сети появилась информация, что член банды, терроризировавшей Кущевку, позволил себе «отпуск» длиной в два года в СИЗО-1 Ростова, где позже произошел захват заложников. Утверждалось, что в камере его досуг скрашивал плазменный телевизор, а на обед подавали красную икру.   

Напомним, банда, созданная в 1998 году братьями Николаем и Сергеем Цапками в станице Кущевской, орудовала в Краснодарском крае и Ростовском регионе долгих 12 лет. Члены ОПГ совершали убийства, изнасилования и вымогательства. Самым громким преступлением стало нападение на дом фермера Сервера Аметова в 2010 году. Тогда бандиты убили 12 человек, в том числе четверых детей. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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