В Волжском на ремонт 12 дорог потратят 270,8 млн рублей





В Волжском началась подготовка к дорожному сезону 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102», 2 сентября власти объявили о поиске подрядной организации, которой предстоит привести в порядок 12 автомобильных дорог.

Согласно условиям контракта, в числе обновляемых магистралей: 88-метровый участок ул. К. Маркса от пл. Строителей до ул. Комсомольская; 550-метровый участок ул. Солнечная; 64-метровый участок пер. Вильгельма Пика; 621-метровый участок ул. Саратовская; 615-метровый участок ул. 20-го Партсъезда; участок ул. Волгоградская в пос. Краснооктябрьский протяжённостью 1,7 тыс. метров; 205-метровый участок ул. Камская; участок ул. Верхнеахтубинская протяжённостью порядка 1 тыс. метров; 580-метровый участок дороги-дублёра по ул. Коммунистической; участок ул. Александрова от ул. Пушкина до путепровода № 2 протяжённостью 3,3 тыс. метров; 521-метровый участок автодороги от пр. Ленина вдоль МУП «Центральный рынок»; 430-метровый участок ул. Транспортная.

В общей сложности в нормативное состояние специалистам предстоит привести порядка 9,7 тыс. погонных метров дорог. На эти цели из бюджета выделено 270,8 млн рублей.

Отметим, подрядчик будет отобран по итогу открытого аукциона в сентябре 2024 года. Работы должны начаться с 1 февраля, а закончатся 1 октября 2025 года.