Спорт

«Ротор» на Волгоград Арене сразится 2 сентября с заклятым соперником «Чайкой»

Спорт 02.09.2024 07:38
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02.09.2024 07:38


Волгоградский «Ротор» сегодня, 2 сентября, в матче восьмого тура Первой лиги на домашней арене примет «Чайку» из села Песчанокопское. Начало встречи в 19-30 ч. Прямая трансляция будет организована на телеканале «Матч ТВ», сообщает V102.RU.
 
Ближайшие соперники на данный момент располагаются недалеко друг от друга в турнирной таблице. Сине-голубые идут на восьмом месте и заработали 11 очков при трех победах и двух ничейных исходах. Подопечные Дениса Бояринцева уступили лишь дважды — в противостояниях с тульским «Арсеналом» дома (0:1) и нижнекамским «Нефтехимиком» в гостях (0:1). При этом волгоградцы последние три поединка не проигрывают. В прошлом туре «Ротор» на выезде сыграл в результативную ничью с московской «Родиной» — 2:2. В этом матче гости проявили характер и в концовке спаслись благодаря красивому голу со штрафного в исполнении Дмитрия Прищепы, являющегося лучшим бомбардиром команды на данный момент с тремя голами. А открыл счет в начале столичного поединка Дамир Таликин, для которого забитый мяч оказался первым в составе волгоградского коллектива.
 
«Чайка» располагается на шестой позиции с 12-ю баллами в активе. Клуб из Ростовской области трижды выиграл и столько же раз сыграл вничью. Единственное поражение «стая» потерпела в Екатеринбурге от местного «Урала» 18 августа — 0:2. Несмотря на удачные результаты и высокое место в таблице, в команде по ходу чемпионата сменился главный тренер. Дмитрия Пятибратова, вернувшегося в воронежский «Факел» из РПЛ, сменил известный 46-летний специалист Евгений Калешин. В седьмом туре песчанокопцы дома обыграли красноярский «Енисей» со счетом 2:0.

«Ротор» и «Чайка» в общей сложности провели 11 очных матчей, в которых сине-голубые лишь однажды выиграли — в прошлом сезоне. Тогда оба клуба выступали во Второй лиге группы «Золото». Отметим, что за «Чайку» сейчас играют сразу четыре экс-футболиста «Ротора» разных периодов — Никита Кармаев, Олег Николаев, Никита Маляров и Данил Пелих. Последний и вовсе защищал цвета волгоградского клуба два с половиной года, а покинул команду 23-летний защитник только в летнее межсезонье после окончания контракта с сине-голубыми.
 
Принципиальное противостояние сегодня вечером на «Волгоград Арене» ожидается эмоциональным и событийным. К слову, на площади перед стадионом дисквалифицированный на эту игру полузащитник волгоградцев Михаил Мальцев проведет автограф-сессию, начало которой намечено на 18-00 ч.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» /VK.com (архив)
 

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